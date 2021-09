A Samsung atualiza o Galaxy S21 transformando-o em uma chave inteligente para o seu carro

Para atualizações rápidas e abrangentes, a Samsung está entre os fabricantes mais respeitados. Atualmente, a empresa está lançando a atualização de segurança mais recente em outubro de 2021 para sua série de telefones Galaxy S21 e, junto com o patch, Suporte para controle de chave digital que até agora estava disponível apenas na Coréia.

Notavelmente, a atualização está sendo implementada em mais regiões, incluindo Alemanha, Filipinas, Índia e Coreia do Sul. Para outras regiões, a atualização traz o patch de segurança até o mês passado e também oferece algumas correções para problemas menores.

No entanto, para a Coreia do Sul, no momento em que este artigo foi escrito, a atualização também adiciona funcionalidade de controle de chave digital para carros compatíveis. Recurso disponível para Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra No Samsung Pass para usá-lo digitalmente Alguns modelos Audi, BMW, Genesis e Ford.

Quais processos podem ser controlados ou executados? Você pode facilmente abrir ou fechar as portas do carro com a etiqueta NFC e ligar o motor do carro, simplesmente colocando o telefone na almofada de carregamento sem fio.

A Samsung planeja trazer o novo recurso de controle digital de chave do carro Galaxy S21 para outros países em breve, incluindo os Estados Unidos e a AméricaItália.