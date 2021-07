O serviço de reality TV de Hayu chega ao Xbox em 22 regiões

Com uma variedade de aplicativos como Disney +, Netflix, YouTube e Prime Video disponíveis para download, os fãs do Xbox não têm falta de entretenimento fora das sessões de jogos. No entanto, esta ampla gama de aplicativos de entretenimento tem sido forte, com o anunciado serviço de streaming de reality TV da Hayu chegando aos consoles Xbox em 22 regiões. Essas regiões incluem Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Itália, países de base, Noruega, Polônia, Portugal, Cingapura, Espanha, Suécia, Suíça e o Estados Unidos. Países. O Reino.

O serviço, caso você não saiba, tem mais de 8.000 episódios cobrindo uma variedade de diferentes tipos de fatos, como crime, culinária e namoro. Alguns dos programas mais populares de Hayu incluem Keep Up With the Kardashians, Under Deck e The Real Housewives. Além disso, a grande maioria dos programas incluídos no aplicativo são adicionados no mesmo dia em que vão ao ar nos EUA.

Os interessados ​​no hayu podem se inscrever para uma avaliação gratuita de um mês, após o qual o serviço custará £ 4,99.

disse Hendrik McDermott, CEO da Hayu. “Esta parceria empolgante com o Xbox, o principal parceiro de console da Hayu, expande nossa distribuição em mais dispositivos e torna o serviço ainda mais acessível. Com um pacote de console Xbox líder de mercado e Microsoft Store no Xbox. Conveniência para experimentar o melhor da realidade, tudo em um centro de entretenimento. “.