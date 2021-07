Ben Affleck e Jennifer Lopez chegam a Capri, caminham entre selfies e aplausos

A dupla icônica, a cantora Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck, chegaram a Capri a bordo do iate ultraluxuoso de Valerie. Para eles, um passeio entre aplausos e selfies. Atualmente, David Beckham também está na Campânia, enquanto o cantor Sting e a modelo inglesa Emily Ratajkowski estão de volta a Positano.

Entre os tantos vips que, como todos os anos, escolhem Capri para as férias, há também estes dias Ben Affleck NS Jennifer Lopez. Os dois viajaram em um cruzeiro pelo Mediterrâneo, e os dois chegaram como sua primeira parada na ilha da Baía de Nápoles; Esta tarde caminhou de mãos dadas por Le Botteghe, com os inevitáveis ​​fotógrafos, entre aplausos e algumas selfies com outros residentes e turistas.

O casal chegou à ilha azul a bordo de um barco a bordo Iate ultraluxuoso Valerie 85 metros Desenhado por Espen Øino com 6 pisos, elevador, 9 cabines luxuosas, piscina, heliporto e touch and go; O barco estava atracado na baía de Marina Piccola, na costa, perto de Fraglione. Jennifer Lopez e Ben Affleck voltaram recentemente, após o rompimento de seu relacionamento anterior em 2004. Também parece que Capri permaneceu no coração da cantora americana: Na Ilha Azul ela deveria ter se casado com o então namorado Alex Rodriguez e depois ela saltou para terminar o relacionamento.

As costas da Campânia continuam a atrair VIPs de todo o mundo: em A Costa Amalfitana chegou a David Beckham (que foi interrogado pela polícia por andar de bicicleta aquática com seus filhos menores) e há uma semana ele também estava lá Sting, que aproveitou para improvisar em Positano Show com músicos locais. Finalmente, eles chegaram da mesma cidade Modelo britânica Emily Ratajkowski, que deu aos fãs suas fotos mais uma vez com um panorama inconfundível por trás deles.