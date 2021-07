O corredor verde, absorventes internos e quarentena: todas as regras para italianos em férias no exterior

Enquanto você está na Itália, a questão do passaporte verde está se espalhando, para quem vai de férias no exterior não é fácil se libertar entre eles Muitas regras diferentes para cada destino. Na verdade, muitos países exigem outros requisitos além do certificado verde que já está em vigor na União Europeia. Aqui está um Conduzir com todas as regras de país para país.

Grécia

Para ir para a Grécia, todos os cidadãos, incluindo menores de 12 anos, devem preencher um Formulário de Localizador de Passageiros (PLF), que deve fornecer informações sobre o local de origem, o tempo de permanência anterior em outros países e seu endereço de residência na Grécia. É necessária a apresentação do Green Pass, caso contrário é necessário um destes certificados: a realização de um curso de vacinação de pelo menos 14 dias; Teste molecular negativo realizado 72 horas antes da entrada na Grécia; Realizar um teste rápido de antígeno dentro de 48 horas antes da entrada na Grécia; Certificado de tratamento emitido após um teste molecular ou rápido de antígeno. À chegada à Grécia, a amostra pode ser submetida a um teste rápido obrigatório. Aqueles que se recusarem podem ter a entrada negada. No caso de positividade para esfregaço de entrada rápida, espera-se um período de isolamento obrigatório. Farnesina explica que os clientes de restaurantes, bares, cafés e todos os locais de entretenimento indoor (cinemas, teatros, etc.) terão que comprovar que foram vacinados ou tiveram resultado negativo nos últimos três dias (parcial) ou nos últimos dois dias ( anti-higiênico). O acesso de menores só será permitido com base no resultado negativo apurado após o autoteste. A prova de vacinação, teste molecular ou de antígeno não é necessária para restaurantes / bares ao ar livre. No retorno à Itália, é necessário apresentar o Formulário de Localizador de Passageiros e o Certificado Verde, seja vacinação com vacina reconhecida pela EMA, seja esfregaço molecular ou antigênico feito nas últimas 48 horas.

França

Os italianos que completaram um esquema de vacinação de pelo menos 2 semanas com as vacinas Pfizer, Moderna e AstraZeneca ou um esquema de 4 semanas com a vacina Johnson & Johnson podem ir para a França. Quem não foi vacinado pode entrar nas seguintes condições: se tiver mais de 11 anos, pode entrar com teste molecular ou teste antigênico, com resultado negativo, que é feito menos de 72 horas antes da partida; novo teste na chegada; Quarentena obrigatória por 10 dias Certificado Verde, seja vacinação com vacina reconhecida pela EMA, cura, tampão molecular ou antigênico realizada nas últimas 48 horas. A via verde é obrigatória para acesso a locais de entretenimento e culturais, e a partir de agosto também será exigida a entrada em bares, restaurantes, shoppings, trens, aviões e ônibus de longa distância. No retorno à Itália, é necessário apresentar o Passenger Locator Form e Green Certificate, seja por vacinação com vacina reconhecida pela EMA, seja por cura, tampão molecular ou antigênico realizada nas últimas 48 horas.

Espanha

As regras de entrada na Espanha “variam de acordo com a categoria de risco nos países de origem, determinada pelo governo espanhol semanalmente de acordo com o índice de infecções registradas pelo vírus Covid 19”. Não há obrigação de quarentena para quem vem de países do espaço Schengen, é necessário fazer um exame de saúde antes de entrar no país. No retorno à Itália, é necessário apresentar o Passenger Locator Form e Green Certificate, seja por vacinação com vacina reconhecida pela EMA, seja por cura, tampão molecular ou antigênico realizada nas últimas 48 horas.

Portugal

Deve preencher o Formulário de Localização Digital do Governo Português (PLF) e enviar um Green Card. Aqueles que não possuem o Green Pass devem ter um destes certificados: Completar um curso de vacinação de, no mínimo, 14 dias; Teste molecular negativo realizado 72 horas antes da entrada na Grécia; Realizar um teste rápido de antígeno dentro de 48 horas antes da entrada na Grécia; Certificado de tratamento emitido após um teste molecular ou rápido de antígeno.

Áustria

É necessária uma licença verde para viajar para a Áustria. A posse de um teste, certificado de recuperação ou vacinação isenta-o da quarentena, desde que tenha estado na Áustria nos últimos 10 dias. Aqueles que não possuem uma das três certificações devem fazer o teste em até 24 horas. No retorno à Itália, é necessário apresentar o Passenger Locator Form e Green Certificate, seja por vacinação com vacina reconhecida pela EMA, seja por cura, tampão molecular ou antigênico realizada nas últimas 48 horas.

Malta

Você pode entrar em Malta apresentando um Green Pass certificando que você completou um curso de vacinação contra Covid-19 de pelo menos 14 dias. Aqueles sem o certificado são obrigados a ficar em quarentena por 14 dias em um hotel designado pelas autoridades de saúde maltesas. Os custos da alimentação serão suportados pelo interessado. Pessoas que não podem ser vacinadas por razões de saúde e crianças de 5 a 11 anos não precisam ter um passe verde, mas devem apresentar um teste negativo que é feito dentro de 72 horas antes de entrar em território maltês. No retorno à Itália, é necessário apresentar o Passenger Locator Form e Green Certificate, seja por vacinação com vacina reconhecida pela EMA, seja por cura, tampão molecular ou antigênico realizada nas últimas 48 horas.

Reino Unido

Para ir para o Reino Unido, um resultado negativo para um teste Covid-19 feito nos três dias anteriores ao dia da partida deve ser apresentado. O teste deve ser em inglês com o nome do viajante conforme consta no passaporte / carteira de identidade, data de nascimento, nome do teste realizado e dados de contato do centro médico que realizou o teste. Além disso, o formulário do localizador de viagens online deve ser preenchido dois dias antes da partida. Uma obrigação de quarentena de 10 dias, que pode ser reduzida pela metade fazendo um teste pago no quinto dia de auto-isolamento. Ambos os testes continuam obrigatórios no segundo e no oitavo dia de isolamento. No retorno, são cinco dias de quarentena obrigatória e é necessário apresentar um formulário de localização de passageiros.

