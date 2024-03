República Checa e Portugal abrem os quartos-de-final do Campeonato da Europa de 2012

Depois do espetáculo dos “grupos”, o Euro 2012 começou a ficar sério. Tomas Rosicky, se a lesão permitir, desafiará Cristiano Ronaldo nas primeiras quartas-de-final do Campeonato Europeu de Futebol.

Desafio Equilibrado – Tudo está pronto em Varsóvia, para o primeiro jogo “dentro ou fora”: aliás, a candidatura ao Euro 2012 entra na sua fase final com o confronto entre a República Checa e Portugal. O jogo não foi nada fácil para ambas as equipas, especialmente para os homens de Michal Bielic, seleccionador da República Checa, que tentarão travar a estrela do Real Madrid, que parecia irreprimível no jogo contra a Holanda. Noventa minutos escondem também riscos para Portugal, que, apesar de ser azarão, terá de lidar com o orgulho dos seus adversários que esperam “repetir” o sucesso histórico de 1996. Há dezasseis anos, os checos venceram Portugal nos quartos-de-final, graças a um gol de Poborsky, chegaram à final, onde perderam para a Alemanha. No último jogo, de 2008, foi Cristiano Ronaldo quem sorriu e deixou a sua marca, ao lado de Deco e Quaresma, no jogo que terminou 3-1 e em que Portugal garantiu o apuramento para os quartos-de-final daquela versão europeia. .

Exibição de banco – Será interessante assistir aos duelos que o desafio nos apresenta. Começando no banco, entre os treinadores. Paulo Bento, o treinador português, está a aproveitar o seu aniversário (comemorar 43 anos) e o “momento mágico” da sua equipa. A vitória sobre a Holanda e a passagem à próxima fase trouxeram o sol de volta ao céu de Portugal, que vinha sendo abalado nos últimos dias devido à grande polêmica na mídia portuguesa. Pinto e o seu colega holandês Van Marwijk também receberam duras críticas relativamente ao ambiente “suave” dentro e à volta da equipa. “E não se esqueça das críticas“, Paulo Bento disse aos jornalistas: Uma reacção de orgulho, justificada pelo objectivo (mínimo) alcançado pela sua equipa. Mesmo para Michal Bielic, será uma noite especial. O seleccionador da selecção checa já tinha vencido (como jogador-treinador) Portugal , nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1990, esta noite, espera trazer mais uma alegria à sua federação, que nos últimos dias estendeu seu contrato até 2014: “Com Bilic a seleção melhorou muito – Miroslav Pelta, Presidente da Federação Checa de Futebol, anunciou – Conseguiu um resultado difícil, como a classificação para o Europeu'.

Lembre-se de Nedved – Obviamente, o maior interesse estará dentro de campo. A República Checa-Portugal é de facto uma mistura de talento e entretenimento: um desafio que oferece intersecções interessantes e curiosas, tudo isto é preciso dizer. Nos dois primeiros jogos de Bilic aprendemos a apreciar, por exemplo, Petr Jeracek, cuja movimentação, o golo decisivo contra a Polónia e cujo cabelo comprido (mesmo que não seja tão loiro como o do seu antecessor mais famoso) permitem à imprensa checa faça uma comparação arriscada com Pavel Nedved, aquele que… Ele é sempre venerado como um santo por aqui. Torcida que também conta muito com a turma de Václav Pilar, que, na hora de comparações arriscadas, não foge à regra. O cara apelidado de tcheco Lionel Messi já marcou dois gols e está pronto para fazer isso novamente esta noite. Um grupo coeso e unificado, o grupo da República Checa, que gira em torno das suas estrelas mais brilhantes: Petr Cech, Tomas Rosicki e Milan Baros.

O tempo de CR7 e o sonho português – O comunicado de Raul Meireles, às vésperas da partida, fala por si: “O nosso sonho é o sonho de milhões de portugueses“.

“Gostaria de transformar este momento de alegria pessoal em alegria para todo o país!” Paulo Pinto

A Equipa Pinto quer chegar ao fim e ultrapassar a barreira esta noite. Nem é preciso dizer que o homem por quem todos esperavam, aquele em quem toda uma nação confia e espera, é Cristiano Ronaldo. Tendo recuperado o bom senso após dois primeiros jogos embaraçosos, CR7 é a chave que o treinador português espera que desbloqueie (rapidamente) a defesa adversária que transformou.O jogador mais forte do mundo“(Mourinho Dixit), ele deveria construir uma parede defensiva difícil de quebrar. Mas é claro que Portugal não é apenas a classe de atacantes dos Blancos e seria suicida pensar que não há nada atrás de Cr7. Michel Bielik já colocou todos em alerta: “Ronaldo é forte, mas também há outros jogadores para ficar de olho. Toda a seleção portuguesa é difícil de enfrentar, é coesa e equilibradaPalavras sábias, aquelas ditas pelo treinador adversário, que passou os dias anteriores ao jogo a estudar o onze plantel português e os seus heróis, de Rui Patrício a Hélder Postiga, passando pela forte experiência da turma de Pepe e Nani: “Os portugueses. A equipe é temível e pode virar um ‘canhão solto’ no torneio. França ou Espanha, potenciais rivais nas meias-finais, devem ser avisadas!