“Mas ele é cantor?!” Acaba mal

entre Anna Bettinelli E Lorella Cuccarini termina mal. Alta tensão no estúdio de Amici no episódio transmitido no dia 30 de março. A discussão surgiu devido a um duelo entre Martina e Meda. Começamos imediatamente por desafiar e embater entre os treinadores. Meda desafia Martina ao som de “Io canto” na versão de Laura Pausini, tudo sem o uso de nenhum auxílio vocal para avaliar as habilidades de canto da aluna de Amici.

Bettinelli usa tons fortes: “Midas Você é cantor? Não reclame. Esta é uma peça nova para ser cantada a cappella por cinquenta segundos e depois na base, sem autoafinação. “Talvez, eu acho, você não saiba cantar”, brincou a própria Bettinelli.

Lorella Cuccarini Ele imediatamente responde na mesma moeda: “Aconselho você a ser moderado no tom da mensagem. Não acho de bom gosto. Isso não é uma exibição, é um castigo. Você deveria ter permitido que eles cantassem a música.” “No estilo deles. Estar presente à noite significa dar a oportunidade de se expressar e causar uma boa impressão. Seu objetivo é colocar Midas em uma situação difícil.” Um Bettinelli um tanto irritado interrompeu Cuccarini pelo menos várias vezes e a ex-dançarina disse: “É impossível falar com você”. Consequentemente, a luva é rejeitada. Malgioglio chegou para encerrar o assunto, convencido de que o desafio era apenas um teste para zombar do próprio Midas. Em suma, uma noite animada perto de Maria De Filippi…