Pagliuca e Marco Delvecchio são dois ex-grandes jogadores de futebol em campo

O primeiro dia da segunda etapa do IBS Tour 2016 da Riviera Roménia proporcionou uma tarde de fantástico futebol de praia, que conseguiu compensar, pelo menos em parte, o mau tempo.

Durante parte da semifinal, a chuva caiu sobre a Beach Arena do Polo Est 3.0 em Bellaria-Igea Marina, depois deu lugar a outra chuva: gols marcados pelo premiado Delvecchio (Marco e Gennaro), que frustraram as esperanças da Suíça de chegar à semifinal. Aliás, a equipa de Maurizio Yorio venceu a Suíça de forma muito clara, por 8-4, com a dupla homóloga a marcar sete dos oito golos italianos juntos. A escolha da equipa da casa chegou assim à final frente a Portugal, que fez bem ao vencer um jogo muito tático que terminou com apenas 2-0 frente à Alemanha.

O ato final de domingo ainda promete grandes emoções: será aberto com um jogo entre a Suíça e os alemães, às 16h30; Seguiu-se a partida que premia a vitória na segunda etapa. Entrada gratuita e emoções garantidas.

Resultados e resultados das partidas semifinais do primeiro dia da segunda etapa do IBS Tour 2016.

Portugal – Alemanha 2-0

Portugal: 13. Marco Fernández, 2. Carvalho, 3. Ângelo, 4. Eugénio, 5. Luís Santos, 6. Duarte, 7. Neto, 8. Miguel.

Alemanha: 1. Reisch, 4. Witzke, 5. Klein, 18. Nowak, 21. Goebel, 22. Diestelhubst, 23. Metzler, 24. Zitzman, 30. Truta, 1º Sascha Schmidt.

o revisor: Cione e Madolini (Gimellaro).

Sinais: 1' Neto, 9' Miguel.

Itália-Suíça 8-4

Itália: 1. Pagliuca, 2. Colonese, 3. Ferrini, 4. Territello, 5. Chiarelli, 7. Capioli, 9. Delvecchio M, 10. Delvecchio G, 12. Lorusso. Técnico Maurício Iório.

Suíço: 1. Palumbo, 5. Müller, 7. Zekiraj, 8. Ricciardi, 9. Caputo, 10. Meissen, 11. Weber, 12. Glaeser. Técnico Christian Andreani.

o revisor: Cione e Madolini (Gimellaro).

Sinais: 3' pt Delvecchio M., 4' pt Zeqiraj, 6' pt Caputo, 9' pt Chiarelli, 10' pt Delvecchio M., 1' st Ricciardi, 4' pt Delvecchio M., 6' pt Delvecchio G., 6' Ricciardi, 4' TT Delvecchio M., 5' TT Delvecchio G., 7' DTT Delvecchio M.

Programa de domingo, 26 de junho

16h30: Alemanha e Suíça final pelo terceiro lugar

17h30: Final de Itália e Portugal pelo primeiro lugar

A etapa Bellaria-Igea Marina, como todas as etapas subsequentes e anteriores do IBS Tour 2016, será transmitida pelo canal 204 da Fox Sports na plataforma Sky; Os horários e dias estão definidos e serão anunciados imediatamente assim que se tornarem oficiais.