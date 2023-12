Arisa infelizmente “não conseguiu”: tristeza nas últimas palavras | Ninguém quer ouvir essa notícia

Arisa não pôde deixar de expressar sua tristeza por algumas notícias que foram reveladas há pouco tempo. Vamos descobrir o que é e por que fez a cantora mergulhar em tristeza absoluta

Todos concordam com isso Arisa é uma das cantoras mais merecedoras Do mundo da música italiana. Não é por acaso que uma figura tão proeminente como Cristiano Malgioglio Ele sempre afirmou que a considera uma das melhores vozes de todos os tempos. A grande maioria dos fãs não pode deixar de concordar com ele.

Depois de experimentar o anúncio amigos Como professora, ela agora tem a função de jurada no programa de canto o som ao lado de Clementina E Gigi D’Alessio. Como sempre, ele é um grande sucesso tanto pela sua personalidade quanto pelo seu profissionalismo inquestionável.

Os italianos também apreciaram o facto de ela ter se colocado em risco numa das edições anteriores do Dançando com as estrelas. Graças ao empenho e dedicação, ela conseguiu a vitória contando também com uma dançarina profissional Vito Coppola, com quem teve um relacionamento.

Ela mostrou suas habilidades como dançarina no show de talentos do Channel 5, onde participou de apresentações incríveis com sua professora de dança. Raymondo Todaro. Recentemente Ele foi uma exceção à regra Expressando seu mau momento Instagram. Infelizmente isso não aconteceu.

Momentos tristes para Arisa

Por ser uma figura pública, Arisa sempre tende a atualizar seu perfil social Com instantâneos e vídeos da vida diária e do trabalho.

Dessa vez ela se deixou levar por um momento de desespero depois disso Para notícias relacionadas à sua carreira de cantor. Quem sempre o acompanhou ainda tem dificuldade em acreditar no que lê.

“Eu não me importo muito”

Em suma, Arisa não estava entre os 27 artistas Quem se apresentará no Teatro Ariston na próxima edição do Festival de Sanremo. Ele era Amadeus Pessoalmente para dar a notícia TG1 Às 13h30 de domingo, 3 de dezembro de 2023. Ele também sofreu o mesmo destino Fábio Ricci E Alessandra Drosian Seguidor galego Que foi excluído pela vigésima sétima vez do evento de canto. Então eles tiveram que morder a bala Malika Ayani, Marcela Bella, Patty Bravo, Zero Assoluto E Alexia.

Ele nem fez isso Ermal está mortocom quem venceu em 2018 Fabrício Moro Sugestão de música Você não fez nada por mim. Exclusão que Foi Al Bano quem deixou todos sem palavras.