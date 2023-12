Mastercard e Live Nation estão se unindo para oferecer benefícios e experiências exclusivas em eventos de música ao vivo em todo o mundo

2 de novembro de 2023 | Escrito por Giuliana Abate



Milão, 2 de novembro de 2023 – A MasterCard anunciou hoje uma nova colaboração plurianual com… Viva a nação, líder mundial na organização de espetáculos e entretenimento ao vivo, reconhecendo assim o importante papel da música na vida das pessoas. Na verdade, a música é uma paixão universal para 78% dos frequentadores de shows ao vivo, É uma parte essencial da identidade de um indivíduo[1].

Através desta nova parceria, a MasterCard aproximará milhões de titulares de cartões de pagamento da sua maior paixão – a música – de maneiras totalmente novas e surpreendentes, garantindo… Acesso exclusivo a ingressos antecipados, Assentos premium E muitos mais Experiências inesquecíveis de nível VIP Através da plataforma Priceless.com. A colaboração também expandirá o escopo de… Produtos úteis Já está disponível para titulares de cartões MasterCard, incluindo serviços de mobilidade partilhada, entrega de comida e compras online, além de acesso a experiências inestimáveis ​​nos setores de viagens, saúde, restaurantes, desporto e muito mais.

““Assim como a MasterCard, estamos constantemente em busca de novas maneiras de enriquecer a vida diária de nossos clientes a cada momento.” diz Raja Rajamannar, diretor de marketing e comunicações da Mastercard. “A música é de facto uma arte que, como poucas do género, é capaz de mover, inspirar e unir as pessoas. Portanto, em colaboração com a Live Nation, temos o prazer de aproximar os nossos titulares de cartões de pagamento da sua grande paixão pela música, graças a uma vasta gama de experiências inesquecíveis.“.

A partir de 1º de janeiro de 2024, os titulares de cartão MasterCard* qualificados poderão aproveitar esses novos benefícios Em 19 países localizados entre a Europa e a Ásia, Incluindo ItáliaEstes incluem Austrália, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Japão, Irlanda, Malásia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, Singapura, Espanha, Suécia, Taiwan, Tailândia e Reino Unido. Os benefícios estarão disponíveis através da plataforma Priceless.com, que reúne todas as experiências inestimáveis ​​ligadas às paixões dos consumidores – da gastronomia ao bem-estar, do entretenimento ao desporto, e estarão também disponíveis nas aplicações móveis de parceiros bancários selecionados.

Na Itália, todos os titulares de cartão terão acesso exclusivo à pré-venda de ingressos, assentos premium e experiências VIP usando cartões de crédito, débito e pré-pagos Mastercard.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a MasterCard para dar aos titulares do cartão a oportunidade de vivenciar seus artistas favoritos de uma maneira totalmente nova.”, diz Russell Wallach, chefe global de mídia e patrocínio da Live Nation. “Nossa parceria não só criará memórias duradouras para os clientes Mastercard, mas também consistirá em uma estratégia de marketing para apoiar os artistas e o mundo do entretenimento em todo o mundo, incentivando uma conexão duradoura com o público.“.

Esta parceria também faz parte de um amplo conjunto de iniciativas lançadas pela Mastercard na área de ESG, incluindo apoio A inestimável aliança planetáriaQue pretende plantar 100 milhões de árvores. Liderada pela Conservation International e pelo World Resources Institute, a coligação Priceless Planet apela às empresas e aos consumidores para que tomem medidas conjuntas para combater as alterações climáticas. Graças a esta cooperação, Live Nation capacitará os titulares de cartões Mastercard a causar um impacto positivo no planeta Ofereça-lhes a oportunidade Para doar para reflorestamento Ao comprar ingressos Para concertos Durante ofertas antecipadas selecionadas da MasterCard.

A Mastercard sempre apoiou a indústria musical e, com o patrocínio dos prêmios GRAMMY®, Latin GRAMMY® Awards e BRIT Awards, criou experiências inestimáveis ​​que conectam fãs e artistas por meio do foco na inovação e na inclusão. A Mastercard também lançou um álbum intitulado “Priceless”, que é o resultado de uma colaboração destinada a apoiar artistas emergentes.

*A elegibilidade e o momento de lançamento variam de acordo com o país. Os países e a disponibilidade estão sujeitos a alterações.

[1] Live Nation Global Study 2023, pesquisa quantitativa em uma amostra de 11.000 espectadores adultos de shows.