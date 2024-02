Dargen D'Amico é interrompido por Mara Venere em Domenica In enquanto fala sobre imigrantes. Protesto da oposição

Após a chamada “Pare o genocídio”. amado Do Teatro Ariston, que gerou reações, aplausos e ataques, o episódio de ontem do programa Domingo em. O protagonista desta vez D'Argin D'Amico Com seu discurso sobre imigração. Em resposta às perguntas dos jornalistas sobre o tema de sua música “Onda Alta”, a emissora o interrompeu e o demitiu Mara Venere“Mas isto é uma festa e não há tempo para abordar uma questão tão importante.”

Após o apelo de Ghali durante a última noite do Festival Sarimo, e com a intervenção do embaixador israelita, que não aprovou a saída do rapper do palco “aproveitando para espalhar o ódio”, o debate sobre a opinião continua. A oposição está furiosa. O Partido Democrata reafirma que “a liberdade de expressão dos artistas é sagrada e deve ser respeitada” ao solicitar a demissão do CEO Roberto Sérgio Que ontem expressou a sua solidariedade “ao povo de Israel e às comunidades judaicas”. Há quem repita que “a opinião tornou-se agora o megafone do governo”. Geórgia Meloni“.

Vener-Dargen D'Amico

Durante o episódio pós-Sanremo de Domenica In, Mara Venier interrompeu D'Argen D'Amico enquanto ele falava sobre imigração. “O dinheiro pago pelo trabalho de cidadãos estrangeiros em lares de segurança social italianos é superior ao gasto em hospitalidade”, afirma o cantor depois de explicar o significado da sua canção de concurso de Ariston. Nesse momento, Venier intervém e o interrompe, dizendo: “Estamos aqui para conversar sobre música e nos divertir. “São questões importantes, mas precisamos de tempo para aprofundá-las e não podemos fazer isso com poucas palavras.” Então, após apresentar a próxima convidada, Clara, ele se aproximou dos jornalistas e, pensando que o microfone estava desligado, disse a eles: “Vocês estão me envergonhando.”

Comunicado de imprensa da Rai lido por Fener

Mas não terminou aqui. O comunicado emitido pela empresa, depois de o embaixador israelita ter protestado contra as palavras de Ghaly no palco, também foi examinado e lido por Mara Fener, que “está apenas solidária com Israel, esquecendo todos os civis massacrados em Gaza”. . Rai tornou-se agora o megafone do governo de Giorgia Meloni e os seus líderes estão inevitavelmente aliados a ele”, comentou o deputado democrata toscano e secretário do Partido Democrata. Emiliano Fossi Também exige a renúncia do CEO Rossi. Ao Ministro das Relações Exteriores Antonio TajaniMas este não é o caso. “As mensagens deveriam estar sempre à mesma distância. No primeiro dia faltou a mensagem de proteção de reféns. Ontem à tarde houve a intervenção de Mara Venier que leu um depoimento de Sergio, que reequilibrou a situação. No primeiro dia pareceu como se fosse uma escolha “Só um lado, e o segundo ficou mais equilibrado, e trouxe o equilíbrio de volta para uma posição que só pendia para um lado”.

Caso Ghali, CEO da Ray responde ao embaixador israelense: Mara Fener lê sua carta

reações

A forma como Al-Rai lidou com esta questão delicada provocou reações dos partidos da oposição. “O que aconteceu é perigoso. Primeiro a obra-prima e depois a censura no mesmo programa, Dominika In on Ray Ono”, ataca. Sandro Rotolo, Oficial de Informação do Partido Democrata. Membros do Comitê Fiscal da Rai Music afirmam que “a liberdade de expressão dos artistas é sagrada e deve ser respeitada. Ontem presenciamos uma página ruim no canal Rai com o diretor executivo que se levantou para julgar o conteúdo da música e o que o artista diz no palco e Mara Venere que se apresentou como seu megafone. A questão Não é a condenação do massacre de 7 de Outubro que nos une a todos, como vocês nos veem todos unidos na exigência de um cessar-fogo humanitário em Gaza, mas sim é respeito aos artistas e preservação do pluralismo do serviço público, discriminação e privilégio de funções, e cumprimento do código de ética, do contrato de prestação de serviços e da Tusma. A publicidade não tem direito de entrada. Nos conteúdos, mesmo na primeira pessoa, interpretando arbitrariamente anúncios ou performances artísticas e impondo a leitura de uma declaração pessoal ao vivo na televisão para que os italianos conheçam o que pensam”.

Este conceito também foi repetido pelo representante do Partido Democrata, Alessandro ZahnPresidente do Partido Democrata Direitos: “A página negra de Ray no Dominica Inn – escrevendo sobre uma mensagem de paz, mostrou toda a fraqueza deste sistema de poder.”

Nas redes sociais, o assessor de opinião disse: Francesca BreaEle expressa a sua “solidariedade às 1.200 vítimas israelenses do 7 de outubro e às 30.000 vítimas palestinas, 70% das quais são mulheres e crianças”. O papel da televisão pública é garantir o acesso à informação gratuita, completa e verdadeira. E para proteger a liberdade de expressão artística. A opinião pertence a todos os cidadãos e deve proteger vigorosamente a plena liberdade de expressão e expressão artística. Ainda mais quando é o evento televisivo mais assistido do país.”

Presidente do Comitê de Supervisão de Irrigação Bárbara Flórida Do Movimento Cinco Estrelas: “O Festival de Sanremo é a expressão máxima da música italiana e cada artista deve sempre se sentir completamente livre para expressar suas opiniões, com respeito por todos. Foi isso que Ghali e outros artistas fizeram. Amadeus e Ray garantiram esta liberdade e isso deve ser reconhecido, Nenhuma pressão externa pode limitar a liberdade de expressão da opinião de todos, especialmente no domínio do serviço público.Rai sempre acompanhou a tragédia de 7 de outubro e deu-lhe amplo espaço, e sempre se lembrou dos reféns israelenses em sua informação e profundidade. O CEO da Rai fez bem em expressar sua solidariedade. Com Israel, mas seu papel, ao contrário do papel do artista, exigia que ele se expressasse da mesma maneira também para com as vítimas civis palestinas da guerra em Gaza. E foi isso que ele fez para que isso não acontecesse – continua Floridia – é responsabilidade de quem ocupa um papel institucional equilibrar. Embora sua intervenção parecesse ter como objetivo estigmatizar a livre expressão das opiniões de alguns artistas, é claro que este não é o espírito do serviço público, e que a empresa não pode adaptar-se desta forma a tal debate sobre um tema tão sério e sensível.

Para o porta-voz nacional da Europa Verde Angelo Bonelli E Secretário da Esquerda Italiana Nicola FratoianniOs deputados da Aliança de Esquerda Verde afirmaram: “Seria apropriado nesta fase que o CEO da Rai, Roberto Sergio, também fizesse uma declaração de solidariedade ao povo palestiniano que, após o terrível ataque terrorista lançado pelo Hamas no passado dia 7 de Outubro, sofreu durante estes meses, uma perda inaceitável.” Para 28.000 civis inocentes. A vida de cada civil e de cada criança e menina palestiniana é preciosa, e a sua morte não merece ser ignorada.” Eles se dirigem diretamente a Mara Venier: “Junte-se a este apelo, porque a vida humana deve ser honrada sem discriminação, sem mortes na Série A ou na Série B, e “Domenica In” é transmitido por todos os italianos”.

Muccino posta a bandeira de Israel nas redes sociais

A polêmica suscitada pela aparição de Ghali no palco de Ariston diz respeito não apenas à política, mas também ao mundo do entretenimento. Gabriel Muccino Ele posta no Instagram uma foto da bandeira israelense com o hino Mameli ao fundo, o que parece zombar da posição de Rai em relação ao conflito no Oriente Médio. A postagem recebe um ‘Curtir’ do perfil oficial do Nigramaru E Alessandro de Battista “Muito bem”, escreve ele.