Gigi D'Alessio, ao contrário de Denise: em seu coração só existe ela e ele não consegue ficar longe dela

A data está no final da linha entre eles Gigi D’Alessio E seu jovem companheiro Dennis Espositoou? Quem mais está no coração do cantor e compositor napolitano?

Contudo, pouco foi mencionado na entrevista realizada com mensageiro tradutor Nunca diga a ele Ele confirmou seu desejo de constituir família.

“Sempre pensei em constituir família e fazer de tudo para mantê-la, nunca fui prostituta. […] “Não preciso me desculpar com ninguém. As histórias de amor começam e podem acabar. Porém, quando você tem filhos, é preciso manter a calma e a tranquilidade, sem se emocionar.” É preciso.

Ele tem muitos filhos com todas as mulheres que gerou. Como todos os fãs sabem, a vida amorosa da cantora tem sido bastante agitada. Isso continuará?

Gigi D'Alessio: Ela está em seu coração

Gigi D'Alessio sempre foi comentado por suas escolhas amorosas. Em seu currículo, ele ostenta um casamento que durou vinte anos, até 2006 Carmela Barbatomãe de seus três primeiros filhos Cláudio, Ilária E Lucas. A última vez que soubemos LDA Graças à sua participação Amigos 21. Então a história com Ana Tatangelo, Durou cerca de 15 anos e então eu nasci André. O relacionamento com a bela colega também gerou grande debate por causa da diferença de idade de 20 anos, principalmente porque o assunto começou quando ela ainda era menor de idade e ele aparentemente era casado.

Depois do jovem EU, De repente, outra jovem aparece ao lado dele: Dennis Esposito, 26 anos mais novo. Ela também lhe dá um filho, Francisco, Que acabou de completar dois anos. Tudo parece estar indo bem, mas em vez disso algo mais aparece em seu coração GG.

A paixão do cantor e compositor napolitano

Membros Gigi D’Alessio Podem ficar tranquilos, a história é com a jovem Denis contínuo. A paixão de um homem é apenas provar a comida. Como já disse mais de uma vez, come de tudo menos grão de bico, mas como bom napolitano adora macarrão com ragu.

Entre outras coisas, para apresentar relatórios semanais hoje Ele diz com segurança que seu sexto filho está a caminho. Na verdade parece que sim Denis Ela está no quarto mês de gravidez, mas no momento nenhuma das duas pessoas diretamente envolvidas confirmou a notícia. Ele nem sequer negou, aliás. Só nos resta esperar por novidades nesse sentido, e esperar que um deles poste uma pista nas redes sociais.