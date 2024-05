Biazapulita, Brodie Without Mercy on Schlein: “Immoral Truth”, outra peça ampla

Ellie Schlein Depois de uma crítica contundente ao nobre pai da centro-esquerda italiana, Romano ProdiNome do presidente em símbolo do PT (desaparecido posteriormente) e em sua indicação direta Europeus Ele releu: “Eu sempre o escuto, ele é sempre uma referência. Sempre discordamos, é melhor ser aberto do que fingir que concordamos e dar uma facada nas costas. Feito na festa”. O presidente do Ulivo, ao discursar no evento do Repubblica, não deixou margem para interpretação: “Raciocino com base no bom senso, porque desta forma os eleitores pedem para dar o seu voto a uma pessoa que, se ganhar, certamente não vou para Bruxelas Estas são as coisas que eu Feridas da Democracia Cavando um buraco.”

Palavras pesadas como pedras que Brody reiterou na quinta-feira, 2 de maio Uma varredura limpaHospedou o show Corrado Formicelli Em La7. O nome de Schlein no logotipo “não me choca”, diz Brody. Deve-se dizer que a idéia começou por Stefano Bonacini Ele viu dentro DP Resistência forte. Houve apenas um precedente Walter VeltroniE anteriormente o próprio Brody, mas na lista dos DemocratasBurro…

À medida que o nome desaparece do símbolo, ele permanece na nomeação Schlein lidera a lista no centro e nas ilhas Um eurodeputado não estará entre Bruxelas e Estrasburgo. “Em vez disso, uma candidatura que não cobre a função escolhida é uma Verdade amoral“, foi o ataque de Brodie. “Eu considerei isso. “Posso ser antiquado, mas esta é a minha crença”, diz ele.