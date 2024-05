E as tempestades virão. Tendência « 3B Meteo

Hora de estudar

1 minuto e 27 segundos

A tendência do tempo para a próxima semana é de mais episódios de instabilidade

Isto deve-se à área de baixa pressão existente na Europa Centro-Ocidental Atual E o futuro As condições instáveis ​​em partes de Itália não parecem querer ser absorvidas na próxima semana e, como resultado, o clima no país, ou pelo menos parte dele, pode continuar a ser prejudicado. Já naquele dia Na segunda-feira, 16 de maio, Do centro da depressão fixado sobre a França, um novo impulso de instabilidade deverá mover-se para leste e cobrir algumas das nossas partes. Devido à distância temporal, a sua trajetória exata é atualmente difícil de identificar, mas sobretudo devido à dinâmica que os modelos numéricos ainda lutam para compreender.

Vamos analisar sem entrar em detalhes Áreas em risco de desestabilização são Centro-Norte Na nossa península, com o anticiclone mediterrânico no sul, o clima deverá ser muito estável.

Entre terça e quarta Não está excluída uma recuperação específica do anticiclone mediterrânico em direcção a Itália, resultando também na estabilização nas regiões centrais. Uma coluna de impulsos instáveis ​​do norte emerge Continuará a emergir de uma depressão localizada aproximadamente entre a França e a Alemanha, com outras chuvas ou trovoadas dispersas, embora alternadas com sol.

Avançar Na segunda quinzena da próxima semana A permanência da circulação de baixa pressão sobre o território francês pode continuar em fases alternadas a afectar o clima nas nossas regiões, especialmente no norte, com a possível transferência de novos impulsos instáveis. Mas esta tendência é muito complexa e sujeita a alterações nos próximos dias. Portanto, aconselhamos que você acompanhe as próximas atualizações.

