O Irão libertou a tripulação do navio português apreendido em 13 de abril

O Irão libertou a tripulação do porta-contentores de bandeira portuguesa MSC Aries, apreendido em 13 de abril, enquanto o navio permanece sob “custódia judicial”. O anúncio foi feito pelo Ministro das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã. Hossein Amiraptullahian, durante uma conversa telefónica com o seu homólogo estónio, Markus Sagna. “O navio capturado, que desligou o seu radar nas águas territoriais do Irão e representava um perigo para a segurança da navegação, está sob custódia judicial”, disse Amiraptollahian num post publicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros na noite passada. O chefe do ministério disse que a libertação da tripulação foi um ato humanitário e que eles poderiam retornar aos seus países junto com o capitão do navio.

No último dia 13 de abril, um barco foi sequestrado pelas forças navais do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana (IRGC) porque se acreditava estar afiliado ao “regime sionista” (Israel). O MSC Aries, um navio porta-contentores que arvora bandeira portuguesa, é gerido pela Zodiac Maritime, com sede em Londres, e propriedade do bilionário israelita Eyal Ofer. A Organização de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) disse que o navio foi interceptado 50 milhas náuticas a nordeste da cidade de Fujara, nos Emirados, no Estreito de Ormuz, que liga o Golfo Pérsico. Golfo de Omã. O navio tinha uma tripulação de 25 pessoas. No dia 18 de abril, um dos tripulantes indianos do navio porta-contêineres, a cadete Ann Tessa Joseph, oficial de convés de Thrissur, Kerala, já havia retornado para casa em um voo que pousou no Aeroporto Internacional de Kochi, graças aos esforços de membros do a embaixada indiana. em Teerão e no Governo do Irão, de acordo com uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Nova Deli.

