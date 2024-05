Fraude contra o INPS, Ministério Público de Milão busca acusação contra Santanza e seu cúmplice Dimitri Kunz

DesligadoGiuseppe Quastella

O ministro corre o risco de ser processado por administrar verbas rescisórias durante a pandemia. Estão envolvidas as empresas Visibilia Editora e Visibilia Concessionaria

Além do ministro do Turismo e seu companheiro, a demanda por folha de cobrança também preocupa Paulo Giuseppe Concórdia Colaborador externo com funções de gestão de pessoal Editora Visibilia E Concessionária Visibilia . Segundo os procuradores, não só nesse período, mas “a partir de 31 de maio 2020 a 28 de fevereiro de 2022″, as duas empresas eram administradas por Santanza e Kunz, mas ambas, junto com a Concordia, teriam permanecido. Fiquei sabendo que solicitei e recebi “incorretamente”. Um total de 13 funcionários foram demitidos para um fundo de demissão “para apoiar as empresas afetadas pelos efeitos” da pandemia de Covid.

Ao ser notificado do resultado das investigações, o Ministro do Turismo disse que “Surpresa nas lutas, creio que está documentado nos documentos que não estive envolvido em nenhuma decisão da empresa relacionada com as formas de despedimento de determinados funcionários”, e considerou que o assunto terminaria com a demissão do advogado “ou se isso acontecer, com a decisão do juiz da audiência preliminar, na audiência preliminar, que determinará os fundamentos da acusação e não resultará de peças processuais. De acordo com a nossa Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até a decisão final das três etapas do julgamento. Estou certo de que desta vez o veredicto dos juízes irá contra a vontade dos meus adversários políticos.».