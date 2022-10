Moratti: “Mourinho? Peguei pensando em Herrera. Foi quando eu escolhi. E em Quaresma…”

O ex-presidente do Inter relembrou algumas anedotas sobre o treinador português, criador da histórica tríplice coroa.

Massimo Moratti foi acompanhado pelos jornalistas Fabio Carezza e Paolo Liguori na apresentação do livro “Tornar-se Mourinho” de Ivan Zazzaroni. O ex-técnico interino falou do treinador de Portugal da seguinte forma: “Uma vitória na Liga dos Campeões? No final foi um final lindo. Fiquei muito feliz porque foi algo que aconteceu com meu pai e foi um fato especial que aconteceu comigo, uma família que se viu na mesma situação linda. O ciclo está completo? Quando você está em um time de futebol e está no comando deles, você sente que nunca terminou nada, há tantas coisas que você acha que fez de errado, você está sempre perseguindo algo extra para fazer você perdoar você mesma. Os erros que você cometeu.

Mourinho? Tem episódios, principalmente no início, que me fazem pensar que ele tem um certo tipo de personagem, talvez seja uma forma de ele se apresentar, de mostrar que tem algum personagem. Mais tarde, conhecendo-o melhor, encontrei um personagem simpático, sério e profissional. Suas exigências? Mourinho é o único treinador que nunca me pediu para ouvir um jogador. Fez pelo Quaresma: acabou de chegar, gastou-o como um louco, não queria levá-lo. No último minuto do último dia, nós o pegamos em um ponto porque eu me cansei de sua insistência constante.

Paralelos Mourinho-Herrera? Mourinho pensou em Herrera. Fiquei impressionado com uma entrevista com ele há vários anos, na qual ele empatou a semifinal da Liga dos Campeões com o Porto em casa: ele teve que deixar a segunda mão em casa, e todos os jornalistas lhe perguntaram como ele planejava fazer isso. Ele fez muito sucesso no Porto e no Chelsea, e eu tinha essa atitude semelhante à de Herrera em minha mente. Herrera é um ótimo profissional, ambos são profissionais loucos de intensidade, trabalhador, além de simpáticos e charmosos.

Mourinho foi para Roma? Sem ciúmes, não. Eu estava encantado. Muitas vezes perguntei a ele e fiquei feliz por ele ter ido para a Roma: não era Milan, não Juventus … Achei que era o lugar certo para ele, onde ele poderia se expressar. De um certo ponto de vista, talvez ele não perceba ou talvez sim, ele volta jovem para Roma. Ele se encontra no início de sua carreira, com uma equipe para reconstruir, e não pode dizer: “Quero Ibrahimovic”, e isso é diferente. Essa grande empreitada foi uma bela experiência, e eu não invejo nada disso. Herrera também treinou a Roma depois de nós.

Fiquei encantado por Mourinho ter entrado no espírito da comunidade, que nunca foi uma comunidade de “palácio”. Ele sempre tem algo a dizer. A história das algemas… Este é Mourinho: ele faz uma coisa e o outro lado do mundo segue“. READ Números de Mourinho nas últimas três experiências no Reino Unido

“Eu levei Benitez depois de Mourinho: Ele era a última pessoa que eu queria porque Mourinho estava bravo com Benitez. Quando me trouxeram Benitez, Franca me disse que faltavam 3 dias para voltar e não tínhamos treinador, ele me causou uma boa impressão, mas logo notei a diferença com Mourinho. Benitez também teve um problema com Mourinho: ganhou demais para ele e não aceitou isso. Ele pode ter sido um pouco errático em sua abordagem inicial aos jogadores, mas era um bom treinador. Lá também começamos todos “com o pé esquerdo”, eu e Benitez. Mandei-o para casa em dezembro e veio um bom, ele era Leonardo: em uma semana ele recriou a atmosfera de grupo que tinha antes. Chegamos ao ponto de ganhar o campeonato, se não tivéssemos perdido o derby teríamos conquistado o Scudetto e depois ganhamos a Coppa Italia. Apesar de ser um forte contraste com Mourinho, ele se adaptou muito bem ao Inter. Claro que Mourinho o deixa no vazio, e não é fácil para nenhum treinador vir atrás. A mesma coisa aconteceu com Mancini, mas Mourinho chegou lá“

13 de outubro de 2022 (alteração de 13 de outubro de 2022 | 19:25)

