Massacre de migrantes não é culpa do governo para os italianos: Left Co

Aproveitando o drama do naufrágio dos migrantes, a esquerda local pensou em se reagrupar e retomar a sua atividade. Croton, é visto como um tema que tem potencial para fortalecer a oposição e restabelecer os laços com o país. Em uma semana, choveram declarações tóxicas e apontaram-se dedos para o governo pela renúncia do ministro Matteo Piandosi. Na verdade, foi um bumerangue para a esquerda, derrubado pelo julgamento dos italianos.

Para a maioria dos eleitores, a culpa não é do executivo de centro-direita Geórgia Meloney, mas para procurar traficantes de seres humanos e razões que parecem surdas aos apelos do nosso país na Europa. Aqui, novamente, a esquerda perde o contato com a terra: por um lado, a Frente Vermelha lança acusações e protestos contra o governo; Por outro lado, na realidade do dia-a-dia, o administrador nunca é o responsável pela tragédia. Assim, a faixa vermelha é batida.

Os contrabandistas e a UE são os culpados

Pregar a esquerda em sua própria fraqueza é a última pesquisa em que ela opera Euromedia Research publicado em Imprimir, que forneceu uma imagem muito vívida do pensamento italiano sobre o desastre na costa da Calábria. Os dados falam inequivocamente e absolvem o governo de uma máquina de lama impulsionada no tempo pela galáxia vermelha nos dias de hoje.

26,2% são responsáveis contrabandistas; 20,5% da culpa é de seus países de origem, independentemente de sua origem; 19,8% acreditam que é a fonte de tudoEuropa. Isso bastará para silenciar a campanha de quem não perde a oportunidade de provocar a centro-direita: 66,5% dos italianos nada têm a ver com política. Para 9,1%, esse erro deveria ser atribuído a todos os governos de nosso país nos últimos 20 anos; 8,2% disseram que todos cometemos erros.

No entanto, a chocante verdade é diferente: apenas 7,5% dos migrantes são responsabilizados por naufrágios pela ONU. Governo Liderado por Georgia Meloni. Para 4,1%, o destino, o destino, o acaso e a injustiça do mundo desempenharam um papel dramático. 1,6% representa outros. Os 3% restantes não responderam.

A moral de Pd e M5S está em colapso

Como aponta a pesquisadora Alessandra Ghisleri, a liderança do eleitorado Partido Democrático Nada compacto e fragmentado em relação às responsabilidades: a base do Democrata apontou especificamente contra traficantes (18,6%), governo (18,6%), todos nós (17,8%) e Europa (17). %). A situação é igualmente clara operação 5 estrelas: Para Grillini, as falhas são encontradas principalmente na Europa (21,9%), contrabandistas (16,7%) e seus países de origem (16,7%).

Entre outras coisas, o evento dramático é o campo de batalha Ellie Schlein Conhecedor da direção do Partido Democrata, não hesitou em pedir a renúncia do ministro do Interior. No entanto, o tema não parece ser foco de ações de recuperação sem diminuir o nível de dor e tristeza: 35,9% disseram que se inspiraram, mas ao mesmo tempo disseram que a vida continua. Em poucos dias ele irá removê-lo, esquecê-lo e guardá-lo.

29,7% ficaram impressionados e ainda estão pensando no que aconteceu no último domingo. 12,5% ficaram indiferentes e disseram não ter interesse. 10,3% indicaram outra coisa e os 11,6% restantes não responderam. A esquerda deve ouvir a opinião generalizada dos italianos e agir de acordo: enfrentar a realidade, deixar de lado a eterna propaganda contra o governo e abandonar o campo do saque.

Evidências de pesquisa:

Euromedia Research – 28 de fevereiro de 2023. Análise científico-estatística baseada em relatórios anônimos.