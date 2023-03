Mourinho é a última dúvida do português frente à Juventus

O tão esperado vigésimo quinto dia foi adiado esta noite uma liga entre Roma E Juventus. O Giallorossi Eles podem confiar na presença do líder José Mourinho No banco, veio ontem à tarde, depois que a desclassificação foi anulada. O treinador português ainda tem algumas dúvidas por esclarecer. peregrinos.

As últimas dúvidas de Mourinho sobre Roma-Juventus

Tendo em vista a competição entre Roma E Juventus hoje à noite, Mourinho Ele tem que tirar as últimas dúvidas sobre sua criação inicial.

Verdadeiramente Lorenzo Pellegrini Totalmente recuperado e vai continuar no próximo campo Dybala E Abraão. No entanto, o treinador português abriu duas votações: a primeira é uma escolha entre o lateral-direito Carsthorpe E Zalevsky, os holandeses são ligeiramente favorecidos; O outro olha para frente madik em direção a Wijnaldum para o próximo local cristão. No que diz respeito à segurança pequeno Da suspensão, quem voltará à Central de Segurança mão esquerda E ibanez.

Uma sequência possível Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Garstorp, Christian, Matic, Spinazola, Dybala, Pellegrini, Abraham. Treinador Mourinho