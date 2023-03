Pavia, homem que repreendia meninos por fumarem em trem, agredia e roubava: preso

Quatro jovens, um deles menor de idade. Ele foi preso por roubo. Aconteceu no trem da tarde na sexta-feira, 3 de março Trenard Entre S13 Pavia e Milão. Os detalhes do incidente ainda não foram divulgados pelo departamento de fiscalização. Entende-se que a polícia foi chamada pelos passageiros e o comboio teve que parar no meio do campo de Bawes e depois chegar à estação. Chartreuseno município KyousakoLá, uma ambulância resgatou um homem de 32 anos com ferimentos leves.

Pela reconstrução inicial do que aconteceu, parece que o homem ferido repreendeu o grupo de meninos por ficar. Fumando no trem. Em troca teria sido atacadoApesar de relatar resultados menores (transportar uma pessoa ferida em um código verde em ambulância), mas roubadoTalvez de um celular, roubado para impedir que o alarme dispare.

A verdade é que policiais ferroviários e carabinieri intervieram no local, quem diria A responsabilidade de quatro rapazesTrês são adultos e um ainda é menor de idade, portanto são Preso em crime de delito Por roubo, além de outros delitos (provocar lesões corporais e interferir no serviço público).

As acusações ainda estão sendo investigadas por oficiais de justiça competentes, o Gabinete do Tribunal de Recursos Comuns pavia Três Promotorias de Justiça de Adultos e Juvenis Milão Para o menino em questão.