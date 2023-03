A final deve, adeus Juventus

Caminho do mercado da Juventus complicado: conversas para renovar zagueiro

A Juventus foi derrotada pelo Olimpico na grande partida contra a Roma e voltou ao campeonato após 4 vitórias consecutivas.

Depois da derrota de ontem à noite, a derrota vai pesar sobretudo na moral dos jogadores que estarão em grande desvantagem para se recuperarem. No entanto, entretanto, o mercado de transferências também lidera para a Juventus. De fato, a gestão da Juventus está testando o campo para diferentes perfis em vista da próxima temporada. Com nomes como Cuadrado, Alex Sandro e Rabiot prestes a expirar no final da temporada, duas áreas que precisam urgentemente de uma intervenção oportuna do clube são a defesa e o meio-campo.. Uma das prioridades ‘A velha senhora’ Estradas devem ser reforçadasPrincipalmente o da esquerda. Em particular, aliás, são muitos os nomes apontados pela Juventus para o extremo esquerdo. Alguns jogam na Série A, Outros podem representar prospectos do exterior.

Juventus e Benfica querem manter Grimaldo a todo o custo

Não é segredo que a Juventus está em busca de um lateral-esquerdo. O espanhol do Benfica é o primeiro nome da lista de dirigentes da Juventus a ocupar o cargo. Alejandro Grimaldo.

Nascido em 1995, o valenciano é um dos jogadores mais talentosos do clube português, que todos os anos consegue tirar da cartola perfis de valor total. O mais recente é Enzo Fernandez, que se juntou ao Chelsea depois de ser eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo no Catar. O ano passado foi o ano de Darwin Nunez, depois que ele se concentrou, comprado pelo Liverpool. Desta vez Alejandro Grimaldo pode ser o próximo a deixar o Benfica Ele expira em junho de 2023 e um contrato para renovação ainda não está disponível. Um lateral com números impressionantes: 5 golos na época entre campeonato e taças e 10 assistências entre campeonato e Liga dos Campeões. Estatísticas verdadeiramente notáveis ​​para um jogador em plena fase de maturidade. Reportado por ‘cadastro’, No entanto O Benfica tem outros planos e quer manter os seus figurões.

Nesse sentido oA prioridade do clube português é manter o seu presidente Nicolas Otamendi e Alejandro Grimaldi.Ou. O Benfica tem feito de tudo nos últimos meses para convencer a comitiva do espanhol a renovar o seu contrato. A possibilidade real neste momento é que o jogador saia a custo zero e a Juventus esteja disposta a aproveitar a oportunidade. No entanto, a vontade do Benfica de o manter pode fazer a diferença.