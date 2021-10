Ciclone e mau tempo do sul do Mediterrâneo, nuvens, Sicília, flautas instantâneas, vento forte e maconha. Pior mídia 3B nas próximas horas

Tempo de estudo

5 minutos, 7 segundos

Boletim meteorológico da Itália

21h – Mau tempo em Sidley, queda de 300 mm – O mau tempo causado por um furacão no Mediterrâneo continua a atingir a Sicília. Tempestades violentas afetam a província enquanto escrevemos para você Catania A área de Edna e os eventos se estendem da cidade em direção à província Messina. Outra tempestade está operando entre a frente Agrizento E isto Palermo. A tempestade atinge a cidade de Kela e Zul Palermo O verdadeiro caiu Assaltado O vento vai soprar a uma velocidade de 100 km.

Isso é especialmente importante A situação em que caíram entre o Alto Chiracusano e o Baixo Catânia 280 mm de chuva. Ambos foram inundados Lentini Este Scotia Com muitas aldeias vizinhas. As estradas se transformaram em rios, afogando até carros. Os prefeitos estão pedindo a toda a população que não saia de casa.. A ponte sobre San Giuliano também desabou SS116 em Randazzo-Capo D’Orlando. Aumente o nível de aviso para todos os fluxos que transbordam em muitos lugares. Nas últimas horas A primeira tempestade forte também começou a afetar o sul da Calábria Jônico, especialmente na província de Reggio Calabria Melito de Porto Salvo, Espera-se que o forte mau tempo aqui se mova para as províncias, especialmente nas próximas horas Catansaro, Croton e Cosenza.

Chuva pesada Também está localizado no sudeste da Sardenha, com picos de 30 mm na região coclear. Exceto pela cobertura de nuvens generalizada e alguma chuva fraca intermitente, pouco pode ser dito sobre o resto do sul.

Ventos fortes, grego até 100 km / h correndoO furacão mais forte força ventos para atingir o cinturão Jônico, especialmente na Sicília e no sul da Calábria, onde os ventos podem atingir 80-100 km / h. Tempestades na praia Entre Catania e Ionic Messina. Ventos fortes também sopram no Camboja, Sardenha e Ligúria

————-

Sicília Ocidental, morte por mau tempo. A ramificação oriental do furacão conectada entre as duas grandes ilhas atinge a parte ocidental da Sardenha. As condições mais confusas sempre ocorrem em oceano aberto, especialmente no Canal da Sicília, mas com a mesma tempestade movendo-se para o leste até atingir a Sicília para o oeste.

Estabilidade forte na Sicília iônica. Os ventos de leste soprando sobre o mar Jônico lembravam o centro de um furacão no Mediterrâneo entre as duas ilhas principais, com nuvens e chuva caindo no lado jônico da Sicília. À tarde, chuvas e tempestades continuam entre Catânia e Siracusa, com eventos afetando principalmente as áreas do interior.

Nuvem em Pandelleria. A tempestade ao sul da Sicília atravessou completamente a ilha de Pandelleria, causando fortes chuvas e tempestades no início da manhã. As estradas se tornaram riachos e houve muitos incidentes no tráfego rodoviário.

50 mm de chuva no leste da Sardenha. Chuvas fortes e trovoadas continuarão na região do Tirreno, na Sardenha. Eles são gravados em Salsicha Oriental Precipitação superior a 50 mm a partir da meia-noite, Um pouco mais baixo na neurose, com eventos se estendendo para o oeste, mesmo além dos relevos de Jennerkent.

Forte Mau tempo nos canais das ilhas. Níveis extremos de perigo de inundação foram anunciados na região do Mediterrâneo entre a Sardenha e a Sicília. As imagens de satélite e radar aqui indicam fortes tempestades e relâmpagos intensos com chuvas muito fortes, bem como um fortalecimento significativo do vento que começa a considerar um ciclo de furacões.

Calor ruim na Sardenha. Se aprofunda pela manhã Vórtice mediterrâneo A fronteira em torno da Tunísia e sua parte central ataca a parte oriental da Sardenha, onde chuvas e tempestades se intensificam consideravelmente. Os eventos mais intensos são registrados entre a Costa Smarlda e o Nurez, com chuva e trovoadas começando a empurrar para o interior, até a área de Jenner.

Situação. Entre a Tunísia e nossas ilhas principais, um vórtice de baixa pressão se forma ao redor dela, causando caos ao redor da costa da Sicília, causando um mau tempo severo. Mesmo as condições sedimentares que afetaram a Argélia à noite, Mas com suas filiais já administra as condições climáticas em nossas regiões do sul. Na verdade, a chuva e a precipitação afetam a Sicília Jônica, Calábria, Lombônia, Lugânia e parte de Paclia e Sardenha. É uma tempestade mediterrânea que o envolve, intensificando-se significativamente sobre o mar Jônico nas últimas horas. Os ventos chegarão a 80 km / h no leste da Sicília. Por outro lado, as regiões centrais e especialmente as regiões setentrionais não são afetadas e estão protegidas por um campo de alta pressão que se estende do oeste ao centro da Europa.

Tempo domingo. Será junto Dia estável na maioria das áreas centrais e do norte, O espessamento matinal no Vale do Bo, o desbaste parcial diário e sem ocorrência significativa na passagem das camadas superiores nas áreas centrais, será perfeito em Abruzzo.. A situação no Sul e nas ilhas estava muito comprometida Com chuva cada vez mais intensa durante o dia, para aprofundar o ciclo afro-mediterrâneo Sardenha, Sicília e Calábria (espécies jônicas), e Fortes tempestades entre a tarde e a noite, acompanhadas de granizo local e tempestades. Alguma chuva, geralmente fraca, até ao interior da Campânia, Lugânia e Celando. Ventos tensos ou fortes de leste-nordeste, a temperatura diminui. Pela evolução planejada para a próxima semana Clique aqui.

Clima domingo, concentre-se no mau tempo no sul

Para monitorar o progresso das chuvas, sua intensidade e evolução, consulte todos os radares italianos disponíveis e reúna-os nesta seção especial >> Radar.

Siga 3BMeteo no Twitter