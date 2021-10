Market Rome, Mourinho Warning | “É como Giorgino”

Depois de uma polêmica em casa, em Roma, após a derrota do campeonato na conferência, o ex-técnico de Giorgio voltou a falar.

A intenção de tomar decisões sérias Jose Ma Rhino, Ele estava no ar. O treinador português já tinha falado claramente na noite de quinta-feira após a derrota de Bodo nas competições europeias. E ele voltou ao assunto ontem conferência de imprensa. “A responsabilidade é só minha“, Reiterou o técnico ontem. No entanto, com o passar do tempo, vem sublinhar a necessidade da Roma melhorar o seu plantel.

Mourinho insiste que alguns dos jogadores à sua disposição não são adequados para a Roma. Ele diz isso em palavras e atos, e hoje, eles são contra o Napoli Três melhores jogadores foram retirados da lista de times. Com ele no banco, os portugueses trazem três jogadores do Primavera, mais um sinal da sua desconfiança em relação a alguns dos reservas de que dispõe.

A melhor das exceções Gonzalo Willer. Os dois procurados pelo meio-campista espanhol Mourinho lutaram para encontrar uma vaga no meio-campo desde o início. Ele volta hoje para falar sobre ele Gianluca Petracci, Ex-diretor de esportes da Roma. Apontando em entrevista concedida, o gerente elogia Villar Tutosport Como as características de um jogador se encaixam em um meio-campo de três pessoas.

“Willer é um novo Georgino, Ele é muito forte se você jogar com ele em um meio-campo de três. Na minha opinião, é errado ter certeza sobre o valor de um jogadorPetracci diz que além dos espanhóis, Tarbo e Calafiori, os Roma têm jovens interessantes. Ele criticou algumas das posições do ex-diretor esportivo José Mourinho. Na verdade, quando o assunto é faturamento, Petracci diz que não vê direito. ”Faça os jogadores se qualificarem para o primeiro e segundo lugar“