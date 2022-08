Yoox Net-a-Porter: 47,5% de mudança para Farfetch, 100% de preferência

A holding de luxo Richemont assinou um acordo para vender uma participação de 47,5% na empresa italiana de moda online Yoox Net-a-Porter (Ynap). Para uma plataforma de retalho de moda de luxo online anglo-portuguesa fora do alcance e 3,2% compartilham um Symphony GlobalUm dos veículos de investimento do empresário dos Emirados Mohamed Alabbar está fazendo A Ynap é uma rede de distribuição neutra. O mercado saudou a venda como “ótima notícia”, embora o preço tenha sido “doloroso”.

O que o contrato prevê

Richemont adquirirá 53-58,5 milhões de ações ordinárias da Farfetch, equivalente a 12-13% do capital da Farfetch. A primeira fase da transação está sujeita a certas condições e deverá ser concluída até 2023, em regime não fiduciário.

Moda e luxo: do branding à loja, você não pode prescindir de ativos digitais

A segunda e última fase envolve a viabilidade Farfetch sobe para 100% da Ynap Através do mecanismo de opção de compra e venda. Richmond também receberá US$ 250 milhões (a ser pago em ações da Farfetch) no quinto aniversário da conclusão da primeira fase da transação.

Ynap e “Maisons” da Richemont também concordaram em adotar a plataforma de vendas online da Farfetch..

“Desconsolidação” da Ynap

Após a transação, a Richmond Ynap classificará o investimento comoDestinado ao descarte‘Por esta razão, pretende lançar um A depreciação está estimada em cerca de 2,7 mil milhões de eurosCom base no preço de 23 de agosto da Farfetch, mas depende da taxa de câmbio Euro/Dólar.

Assim, a revisão de valor “pode sofrer alterações antes da publicação das contas anuais consolidadas de 2023”.

Movimentos da Symphony Global

Quanto a Allaper, parceiro de longa data de Richmond na Bay Area, Ela ficará com 3,2% da Ynap em troca de sua participação na joint venture com a Ynap na região. Dessa forma, a Ynap terá total controle de suas operações na região.

Richmond anunciou em novembro passado que havia aberto negociações com a Farfetch para uma parceria que veria as marcas do conglomerado suíço, Baume & Mercier, Buccellati, Cartier, Chloà, Dunhill, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Serapian, Vacheron Constantin e Van Cleef & Arpels.Pode ser vendido através da plataforma de uma empresa anglo-portuguesa cotada em Nova Iorque, determinada de facto.

Táticas de Richmond

“O anúncio de hoje é um passo significativo para a realização de um sonho sobre o qual falei pela primeira vez em 2015, ou seja, a construção de Uma plataforma online independente e imparcial para a indústria de luxo“, disse o presidente e principal acionista da Richmond, Johann Rupert.

Para analistas do Cantonal Bank de Zurique, as vendas são positivas porque devem ser Permitir que a margem EBIT da Richemont aumente em 470 pontos base devido à degradação do Ynap. Richmond estará melhor posicionado em seu mercado, no entanto – acrescentam os especialistas do instituto – tem A avaliação da Ynap será superior à avaliação atual.

O anúncio é ‘ótima notícia’ para outros analistas, pois encerra vários anos Desempenho insatisfatório e investimentos importantes na Ynap. “A transação – escrevem os analistas da Vontopal – surpreende o mercado, que esperava que outros players adquirissem ações da Ynap.

