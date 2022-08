Encontrado em brecha. 3 Abuso de meninas por adultos

Fugiu de casa e foi abusada sexualmente aos 13 anos. É uma história assustadora sobre uma jovem de Vicenza que está no ensino médio: ela sai de casa voluntariamente e é vista apenas por alguns dias na província de Brescia. Mais tarde, ele disse a seus pais que fez sexo com “dois ou três adultos”: suas declarações seriam confirmadas por investigações no Hospital San Bordolo, em Vicenza. Para dar uma mensagem jornal Vicenza.

Os carabinieri investigaram o incidente e a família imediatamente relatou o desaparecimento da menina. Para alertar os pais que não a viram voltar da escola e não puderam contatá-la. As investigações militares chegaram ao local em poucos dias, e um “alerta” de busca foi estendido a várias regiões e províncias do norte da Itália.

Sexo com uma garota

A garota, como mencionado, foi rastreada na província de Brescia. Depois, de volta para casa, e a história do abuso: mesmo com consentimento, lembre-se, sexo com uma criança menor de 14 anos é sempre crime sob a lei italiana. Os pais denunciaram e as investigações tomaram outro rumo: agora, os adultos que se aproveitaram do menino de 13 anos estão sendo procurados. A investigação está sendo coordenada pela procuradoria de Brescia, a Promotoria de Menores.