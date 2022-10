O jogo é complicado para as regiões do Lazio, Pd. M5S e a divisão do Terceiro Pólo. Fique também no Lombardia- Corriere.it

a partir de Maria Teresa Meli

A coalizão para as regiões é equilibrada. Calenda i tem: nós ou eles



Má consciência para os democratas. Havia esperança entre as pessoas (porque na verdade era assim antes das eleições). No Lácio Acordo com operação 5 estrelas E isto O terceiro pólo feito Eles já tinham um candidato No vetor Kirilny foi contratado por: Daniel LeotoriDeputado Nicola Zingaretti e seu conselheiro para o orçamento.

Mas a pesquisa de 25 de setembro agora mudou a situação No Lazio, a votação ocorre entre janeiro e fevereiro. Talvez tudo. Mas especialmente o Nazareno é suspeito Renzi e Calenda não assinariam nenhum acordo: Matteo quer nos enviar ao conflito para ganhar espaço político.

E Sem a terceira pole o jogo fica mais complicado. E porque Risco de divisão do krillini Se eles se aliarem ao dem para trazer um candidato pd. De qualquer forma, Conte está muito confuso sobre a perspectiva de seguir esse caminho. As chances de acordo são reduzidas a um lampejo Deixe-os saber dos andares superiores do M5S.

Um dos vice-presidentes do movimento, Michael Cupidosa descartou aliança com o Partido Democrata. Sozinho Roberta LombardiJunto com Zingaretti, provavelmente: Ainda é cedo para dizer se haverá um acordo ou não, em qualquer caso, deve começar de baixo. Por isso, o Partido Democrata quer tirar tudo das negociações regionais.

É uma pena Renzi e Calenda têm todo o interesse em torná-lo um caso nacional. Na verdade, eles já estão dizendo há dois dias: o Partido Democrata tem que escolher entre nós e 5 estrelas, porque certamente não podemos nos aliar a Kirilny. Nós ou eles. Renzi e Calenda se encontraram às seis da noite passada para reiterar sua posição. M5S não tem nossa teimosia

A última esperança do Partido Democrata depende do fato de que Duas lutas Porque o líder interino parecia ter a mente mais aberta em uma declaração ontem em que insistiu que não há cédulas nas regiões, então as levaremos em consideração para qualquer coalizão. Mas como um dem de longo prazo explica: Muito menos se Calenda e Renzi já estão brigando, nós gostamos…. Na verdade os dois estão marchando juntos: vão formar grupos separados na Câmara e no Senado, um grupo político e em novembro vão trabalhar para uma coalizão unitária.

Assim, novos problemas estão no horizonte para o Partido Democrata. Como se interno não bastasse. O jogo do Congresso é mais complexo. Quando a data é adiada (além de março, abril, que é o limite máximo estabelecido pela base reformista) há uma imposição. Grupo majoritário vai de Passa de Orlando para Francini, passando por Bettini, Provenzano e Article 1. Um bloco que quer impedir que Stefano Bonacini, em vez disso, pressiona para acelerar, entrar em campo. Então não é por acaso que Alessandro Alfieri, coordenador da plataforma reformista, voltou ontem e perguntou. Momento apropriado para o Congresso. Teme-se que a Assembleia, que é responsável por iniciar os trabalhos do Congresso, não se reúna na quinta-feira. Alguém acorda nessa bagunça Bilhete Bonaccini-Elly Schlein. Mas é uma hipótese que encontra oposição daqueles que insistem que as assembléias sejam adiadas.