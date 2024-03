As vítimas eram dois meninos e uma mulher, uma menina ficou ferida

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente de viação ocorrido após as 19h na estrada estadual Sassari-Alghero 291, no noroeste da Sardenha. Lutar…

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente de viação ocorrido após as 19h na estrada estadual Sassari-Alghero 291, no noroeste da Sardenha. Houve uma colisão frontal entre dois carros no cruzamento do povoado de Totubella e depois, segundo as primeiras constatações das equipes de resgate, um terceiro carro, um Fiat Cinquecento, atingiu os dois veículos. Os Alghero Carabinieri, 118 e os Bombeiros de Sassari intervieram no local.

Acidente de Sassari, vítimas

Os nomes das vítimas, dois meninos e uma mulher, ainda não foram divulgados, enquanto os feridos, incluindo uma menina, foram retirados dos escombros e levados ao pronto-socorro do Hospital Santissima Annunziata, em Sassari.

