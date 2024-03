Leo, relâmpago para os portugueses

O centroavante está a um passo de uma despedida definitiva: sua história Rossoneri O fim da fila foi alcançado. O presidente tem uma arma secreta.

Entre os jogadores mais fortes não só da Serie A mas de todo o futebol europeu destaca-se o avançado português do Milan Rafael Leão. Este último está, de facto, a liderar uma temporada de futebol cheia de altos e baixos.

A primeira parte do campeonato certamente não pode ser considerada a melhor da sua carreira. A falta de gols, diversas lesões e outros caprichos retardaram sua trajetória de desenvolvimento no clube Vermelho preto.

Porém, desde o início de 2024, as coisas mudaram e o atacante se firma cada vez mais como o soldado inoxidável do treinador. Stefano Pioli. O treinador da Birmânia pode contar com a sua imensa capacidade técnica, fundamental para quebrar as defesas adversárias, e útil à equipa.

Ele impressionou perfeitamente os laterais da equipe, o francês Theo Hernandez e o atacante de referência Olivier Giroud. Precisamente esses três jogadores juntos formam um ângulo reto perfeito que faz seus oponentes tremerem.

O talento de Rafa

As excelentes capacidades do avançado da selecção portuguesa, em particular, significam que o seu nome está agora nos cadernos de metade da Europa. Se há algumas semanas falava-se incessantemente do interesse de clubes espanhóis como Barcelona e Real Madrid, agora as suas qualidades parecem ter sido tidas em consideração. Paris St. Na França. Isto será especialmente evidente se as negociações para trazer o nigeriano falharem. Victor Osimhen Nápoles nas encostas da Torre Eiffel.

No entanto, o presidente Jerry Cardinal não tem intenção de vender o preço da sua pequena joia. Portanto, o jogador não teria sido declarado irrevogável, mas a empresa certamente avaliaria apenas as concessões faraônicas.

Investimentos imediatos

Os franceses estão aparentemente dispostos a pagar aos cofres do Milan cerca de 80 milhões de euros para proteger os portugueses. Claramente, tal montante seria imediatamente rejeitado pelo clube sem um elevado nível de compensação técnica. Assim, os franceses parecem estar a estudar o melhor plano para trazer os portugueses para França.

Caso não haja correspondência técnica, a oferta dos parisienses deverá ser superior a 100 milhões de euros. Este número pode desencadear Rossoneri Para trazer para casa duas joias do nosso campeonato: Joshua Zirksy Bolonha e Teun Koopmeiners de Atlanta.