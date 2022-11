Assassinato em Nápoles, cenas de corpos jogados de um carro em Miano. Ele é o assassino do clã Lo Russo

Um cadáver de um homem baleado por várias pessoas Tiros Encontrado dentro de um carro estacionado na vizinha Via della Liguria miano, Subúrbios do norte de Nápoles. A polícia está investigando o caso.

homem morto – Pasquale Angelotti, 54 anos – Ele estava dirigindo um Fiat 500 preto se aproximando de um cruzamento. Um grande número de pessoas se reuniu quando os parentes chegaram ao local. Houve muito tiroteio e muitos projéteis foram encontrados na calçada.

Angelotti disse Linuccio ou Secato, Considerado o assassino do clã Lo Russo – o “Capitoni” de Miano – ele foi preso em outubro de 2014 e libertado da prisão quatro anos depois. De acordo com a acusação, ele foi morto em abril de 2001, em Herculano Costanzo Calcagno, Assassinado em seu aniversário em um clube social. As investigações revelaram que os líderes do clã Pirra usaram Angelotti, um membro do clã aliado de Lo Russo, para o assassinato.

Na mesma situação, em 2014, cinco membros do clã Pirra-Iacomino foram presos. Ciro Pérez, Assassinado em San Sebastiano al Vesuvio em janeiro de 2001 na frente do companheiro e do filho de um ano. De acordo com o que emergiu da investigação, os assassinos do clã Pirra-Iacomino queriam vingança pelo assassinato em 1997 de um homem que se acredita ser próximo de sua unidade familiar nas mãos de Phares em Herculano. Alegadamente, o clã Pirra, por meio de dois assassinatos, pretendia acertar contas com o clã rival Aceon-Papal e semear um clima de paz e medo entre a população local. De acordo com os últimos desenvolvimentos da investigação, Angelotti tentou reorganizar a família “Capitoni”.