TikTok atualiza o Transparency Center e novos relatórios com dados detalhados

TicTac anunciou o lançamento Versão atualizada do Transparency Center, Além dos relatórios mais interativos atualmente em desenvolvimento, este site hospedará História de todas as declarações de transparência. Este é mais um passo em seu compromisso com a transparência e responsabilidade, disse Dictok em um comunicado.

As declarações de transparência são importantes porque fazem parte das ações da TikTok para proteger o site e sua integridade.

Com o objetivo de fornecer ainda mais transparência, a TikTok começou a lançar relatórios em 2019 e, desde então, vem aprimorando-os constantemente, fornecendo dados novos e detalhados. Isso inclui, por exemplo, dados relacionados ao número de contas que foram excluídas por pertencerem a menores de 13 anos ou o número de anúncios que foram rejeitados por não atenderem aos nossos padrões.