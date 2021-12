Mão de silicone falsa para obter passe verde sem vacinação: relatório detectado

Ele apontou para o centro Vacina Com antebraços de silicone, pensando em enganar os profissionais de saúde – não cair na armadilha – e Baixo verde Sem vacinação. Um homem de 50 anos se apresentará a Carabinieri e relatará o caso ASL a um advogado. Aconteceu esta noite Piella, Acesso direto à primeira dose no centro de vacinação. “Este caso é um absurdo, estamos a falar de um gesto de grande gravidade, e a epidemia é inaceitável perante os sacrifícios que toda a comunidade está a fazer”, sublinharam o governador Alberto Sirio e o vereador Luigi. Icardi.

Mais informações

Super Green Pass, como são as verificações: monitoramento em bares e restaurantes, verificações aleatórias em transporte público

Nota da região

⁇Embora o uso do silicone fosse muito parecido com a pele real, a percepção da cor e do toque fez com que o profissional de saúde envolvido na vacina desconfiasse e mandasse a pessoa mostrar a mão inteira – explicando a região em um bilhete. – Uma vez descoberto. , Tentativa de mudar cegamente o operador de assunto. Em vez disso, ele apresentará um relatório aos Carabinieri e relatará o caso ao procurador da ASL.⁇.

⁇Este caso é um absurdo, exceto para falar de um gesto gigantesco e inaceitável diante do sacrifício que a epidemia está fazendo em termos de vidas humanas e custos sociais e econômicos para toda a nossa sociedade. Alberto Sirio e o Conselheiro de Saúde Luigi Genecio Icardi da região do Piemonte -. A urgência e eficiência da operadora já arruinaram os planos desta matéria para responder à justiça. Por outro lado, gostaríamos de estender nossa gratidão a todos os trabalhadores de saúde que começaram esta noite em Biella, um dos nossos primeiros ASLs, começando imediatamente e continuando nossa campanha por meses sem comprometer o foco e o profissionalismo. Mais de 93% da meta administrativa diária já foi alcançada, o que permitiu à região que seus provedores de saúde operassem cada vez mais rápido com uma terceira dose.⁇.