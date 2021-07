O novo papel de Cristiano Ronaldo na Juventus: Esta é uma revolução

Download de graça Aplicativo Fontamaster e Crie seu próprio Fantasy Football League!

Qual será o papel de Ronaldo na nova Juventus de Allegri? O treinador da Juventus vai focar fortemente 4-3-3 ou 4-2-3-1, Baseia-se em uma proteção contra rochas com reinicializações externas. Algumas dúvidas sobre a abertura do casal no centro de segurança, porém De Lict, Bonucci e Sielini Eles são variáveis ​​durante a temporada.

Há também o ponto de interrogação no meio do campo, mas a chegada do Locatelly deve ser desviada Pentangur Com direito no meio Arthur, McKennie e Rabiot O meio-campista esquerdo está pronto para ser titular na função. Locatelli, Claro, ele estará envolvido na posição de diretor, mas Allegri também pode usá-lo como uma meia divisão.

Quanto ao papel de toda a coluna, Quadrado Esta a frente Danilo Quanto ao lado direito, ainda que tenha progredido na função de ponta colombiana. No lugar esquerdo para Alex Sandro Com Peregrinos A primeira alternativa. Foco máximo na revolução ofensiva: Alegri estará pronto para mudar seu papel em Cristiano Ronaldo.

A nova função de Cristiano Ronaldo na Juventus de Argel: forma e tema tático

Allegri se concentrará em 4-3-3 ou 4-2-3-1 e pode torná-lo crível Cristiano Ronaldo Para ocupar o papel Primeira dica: Suporta novo centroavante Sisa e Quadrato ou Tibala. O avançado português é um tridente de ataque consistente que o ajuda a manter-se muito afastado da zona de golo e a tirar o máximo partido da sua habilidade nos últimos dezasseis metros.

Ronaldo pode ser sequestrado no papel de primeiro atacante e se tornar uma alternativa Morata ou Tibala Na posição central para a frente. Allegri vai tentar gerir melhor as capacidades do avançado português para o proteger, especialmente tendo em conta a segunda metade da temporada e a chave para a Liga dos Campeões.

Potencial formação da Juventus 2021/2022: Novo papel para Cristiano Ronaldo

Juventus (4-3-3): Schkesny; Quadrato / Danilo, Bonucci / de Lict, Sielini, Alex Sandro, Bentoncur, Locatelle?, Robiote / Arthur / McKennie; Typhos, Ronaldo, Igreja. Tudo. Feliz