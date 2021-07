“A consciência dos italianos foi abalada” – Corriere.it

de Valentina Santorbia

“Não pode haver justiça onde há abuso, não pode haver reeducação onde há abuso”, disse o primeiro-ministro após a violenta prisão. Cordobia: “Uma oportunidade para virar a página no mundo da prisão”

Obrigado a todos aqueles que atuaram com dedicação

Draghi lembrou: “A Itália foi condenada duas vezes por um tribunal de direitos humanos por causa de sua prisão. Há quase três mil presos a mais do que camas disponíveis. Existem cerca de 450 empresas na Campânia. Esses números estão melhorando, mas ainda são inaceitáveis. Impedem o caminho do arrependimento e da reunificação na vida social, cujos motivos têm sido repetidamente apontados pelo Tribunal Constitucional. No entanto, não devemos esquecer Lealdade e empenho ao serviço de quem trabalha pela segurança social, para evitar que até os honestos acabem em condenação social e mediática, recorda o Primeiro-Ministro: O uniforme respeita as instituições. Os educadores confirmam as intenções reabilitadoras da pena ”. Mediadores da Med Cultural ajudam prisioneiros de ascendência estrangeira. Os voluntários permitem muitas ações de reestruturação ”, acrescentou, agradecendo a quem está cumprindo com seu dever.