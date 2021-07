Lanterna Verde – Resumindo Typhoon, muitos para CR7, há alguém para Bernardesi?

A nova aventura de Max Allegri sob a liderança da Juventus começou oficialmente. Muito interesse nasceu em torno da Juventus. Em particular, o entusiasmo pelo Typhoon é imenso. Ao regressar a Turim, Zoya foi dominado pelo afecto dos adeptos da Juventus (bom palo para se permitir ultrapassar mil acções do Kovit). Todos (absolutamente todos) estão com Tybala, esperando que seja um ano extraordinário para ele (e, portanto, para a Juventus). Será que veremos Zoya real novamente quando Max Allegri o levar de volta? Provavelmente sim, ele pode ter contado que está fisicamente (mentalmente) bem e que os grãos de renovação foram resolvidos. Ainda não é bom tirar dúvidas sobre a permanência da Argentina. As festas são próximas, dá-se a sensação de que a fumaça branca dura poucos dias, mas, sinceramente, já falamos isso há muito tempo, parece desequilibrado e é apropriado esperar pacientemente que todas as caixas passem . Localização perfeita. Uma coisa é certa: Tybala é muito importante para o novo plano da Juventus, e ele tem razão … Lembro que ele era um grande jogador.

Todos para Typhoon, muitos para CR7. No final, como confirmou a Netflix, Cristiano Ronaldo não vai a lado nenhum. O português vai continuar a sua aventura na Juventus, evitando os imprevistos sempre possíveis no mercado de câmbio. Pelo quarto ano, vamos experimentar seu imenso talento. Bonito, mas “uma propriedade para administrar”. Ter um CR7 garante um gol por jogo, mas também faz muitos compromissos. A bola para Allegri resolver o eterno constrangimento: Como a equipe CR7 pode trabalhar junta e vice-versa? Estariam os portugueses dispostos a abandonar algum aspecto do imenso jogo do ego?

Agora o título emocionante: Federico Bernardecci. Não escondi: nunca gostei e nunca considerei um jogador “não da Juventus”. No entanto, no Euro 2020, devo admitir que apresentou características. Seus dois pênaltis contra a Espanha e a Inglaterra são como pedras na classificação de um homem, assim como ele explodiu após se tornar o campeão europeu. Ele pode não ser um jogador que pode garantir um desempenho consistente ao longo do tempo, mas deve ter uma nova oportunidade na Juventus. Acho que ele merece outra chance. Tenho certeza de que ele não tem a espessura de que precisa para ser titular na Juventus, mas também pode se tornar uma presença de luxo (desde que queira como personagem). Depois de crucificá-lo por tanto tempo, acho que devo me desculpar com um cara que provou ser um grande homem. Então, surpreendentemente, estou pronto para fazer o backup. Já que ele estará com certeza na Juventus, vou tentar vê-lo com outros olhos, lembrando-me que, apesar dos muitos jogos anônimos na Juventus, ele é importante na jornada para o título europeu. Mais uma vez temos que trazer Max Allegri ிகளில் Dos milhares de tarefas que o aguardam, há também uma maneira de garantir que Bernardeci não seja diferente em camisa preta e branca e azul. Nem simples, nem impossível … Venha, esperança! Eu quero confiar em você (agora) …