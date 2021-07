Simona Baldasar – Libero Codidiano – A nova chefe do departamento de família da liga

Dá Matteo Salvini Um sinal claro está chegando DDL John, Nos tempos quentes das negociações B.D.. MEP para ser novo líder Simona Balthazar foi nomeada Departamento de Família De Liga. “Agradeço ao Secretário o valioso posto que me concedeu e tentarei transmitir a sua confiança ao trabalho com o entusiasmo e entusiasmo habituais. Lorenzo Fontana Que deixou o departamento depois de um longo e importante trabalho ”, primeiras palavras de Baldasar.

“Uma família afetada pela epidemia e pela crise econômica é necessária agora mais do que nunca Seguro Social E atividades episódicas, mas estruturais, não visionárias. Se você não investir na família, a Itália não vai reiniciar. Mas família é muito mais: é o coração e a aroeira da nossa história e da nossa identidade de povo. Não é por acaso que a Liga tem isso no centro de sua agenda política. Hoje Salvini se reuniu com os líderes Movimento para a vida. Demonstração de um compromisso diário que nunca vai parar ”, sublinha o eurodeputado que já tem um plano claro em mente.

“Simplesmente veio ao nosso conhecimento entãoEstratégia de pergunta‘: Vou monitorar as solicitações, necessidades e ideias das associações Movimentos pró-vida, Organizações religiosas, sociedade civil, educação e trabalho; Organizarei mesas temáticas permanentes com vários departamentos regionais e departamentos de família em breveAssembleia da familia, Nossa resposta denatalità“Um caminho que inevitavelmente se cruza com um parlamento do projeto de lei contra a homotransfobia pode colocar o secretário Dem Enrico Letta em sérios problemas, com as minorias cada vez mais em seu partido e a estratégia de ponta a ponta com a Liga.