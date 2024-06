Milan, Fonseca vai para Leo em retiro português: o plano do treinador

Paulo Fonseca visitou Leo no estágio da seleção portuguesa. O objetivo do novo treinador do Milan é reiniciar o 10 rossonero.

Zlatan Ibrahimovic, que apresentou à imprensa Paulo Fonseca como o novo treinador do Milan, disse que a escolha recaiu sobre o seleccionador de Portugal porque ele poderia trazer jogo e qualidade. Estas características são primárias e estão na base da seleção de Aldo Rossi. Um jogo de qualidade, rápido e moderno exige não só habilidade de corrida, mas sobretudo qualidades técnicas de primeira linha. O Milan não tem falta de jogadores com bons pés. Acima de tudo Rafa Leo e – escreve La Gazzetta dello Sport – o novo treinador do Milan terá um plano muito específico em relação aos portugueses.

Leo está no centro do plano de Fonseca

La Rossi relata que Paulo Fonseca apareceu há poucos dias no retiro de Portugal para falar com Rafa Leo. Só haverá um motivo para esta visita: colocar o camisa 10 rossonero no centro do plano técnico. O jogo que o novo treinador do Milan joga exige jogadores de qualidade e que saibam jogar com a equipa. Leão pode, sem dúvida, responder a estas características, mas deve estar convencido de que é um campeão não só na teoria, mas também na realidade. Precisamente este aspecto é o grande trabalho do Fonseca com ele.

Rafael Leão

Capítulo de mercado

Embora Fonseca tenha uma clara vontade de coroar Leão como a vanguarda do seu plano técnico-tático, as probabilidades gravitam em torno dos portugueses, especula-se neste momento, o que poderá mudar radicalmente o cenário. A ameaça árabe é actualmente a mais reconhecida mas não o factor determinante: a oferta. O futuro de Leo, embora seja certo deixar algumas dúvidas, parece estar intimamente ligado ao Milan.

