Capri, sem água por engano, impede chegada do prefeito – notícia

A partir desta manhã apenas moradores poderão desembarcar na ilha de Capri, e não turistas. Foi instituído por decreto emergencial emitido pelo prefeito Paolo Falco após o rompimento da tubulação de água que abastece a ilha. Sem os bens, sublinhou Falco, os serviços essenciais não podem ser garantidos, tendo em conta os “milhares de pessoas” que visitam a ilha todos os dias durante a época turística.

Actualmente a água é fornecida à maior parte da ilha. Algumas áreas isoladas do município de Anacapri estão secas. No entanto, apenas os reservatórios locais abastecem a rede, que ameaça esgotar-se na ausência de abastecimento do continente.

A Cori Water Company, responsável pelo abastecimento de água na ilha de Capri, explicou que “todas as investigações e testes estão em andamento para resolver os problemas críticos e restaurar o serviço”. A proibição do abastecimento segue uma ordem do prefeito que proíbe todos, exceto residentes, de chegarem à ilha de Capri desde esta manhã. A origem dos problemas foi a falha repentina do gasoduto de distribuição que atende a Península de Sorrento e a Ilha de Capri, ocorrida na quinta-feira, 20 de junho, na Estrada Estadual 145, no município de Castellammare di Stabia. Corrie explica que as obras de reparação foram “concluídas dentro do prazo. Porém, quando o fluxo de água foi reaberto, surgiram problemas técnicos, provocando ainda mais escassez de água nos municípios da Península Sorrentina e em vários locais da ilha de Capri”.

A paralisação do desembarque de turistas em Capri devido à correria da água tem consequências nos portos de partida da Ilha Azul, a partir de Molo Peverello, em Nápoles, onde os passageiros enfrentam atualmente longas filas nas bilheterias das empresas de cruzeiros. . Uma ordem do prefeito de Capri, anunciada a partir das nove horas (às vezes pela polícia diretamente na bilheteria do estabelecimento), suspendeu imediatamente a retirada de ingressos; Os navios e hidrofólios que já haviam partido para Capri foram contatados por rádio pelo oficial marítimo, que ordenou que retornassem ao porto e desembarcassem os passageiros. As empresas reembolsam centenas de passagens em Peverello, embora muitos turistas prefiram não perder a excursão do dia e escolham destinos alternativos embarcando em hidrofólios para Ischia, Sorrento ou Costa Amalfitana. Ambiente tranquilo no porto de Sorrento, outro ponto de partida de Capri, com muitos turistas programados para partir esta manhã; Filas longas, mas ordenadas, e turistas esperando para receber reembolso ou ir para outros lugares que podem ser alcançados por via marítima.

