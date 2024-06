O Campeonato da Europa começa com uma explosão definitiva para Rafael Leo: a seleção portuguesa será a sua

Começa de novoeuropeu Para os campeões de 2016 Portugal É uma seleção exuberante e coberta de vegetação Cristiano Ronaldo Líder técnico e carismático apesar de 39 anos e experiência Arábia Saudita. contra República do Checomo relatórios lá Gazeta do EsporteHaverá uma enorme oportunidade de exploração Rafael Leão: O futuro deve ser dele e ele deve provar isso imediatamente.

O jogador do AC Milan deverá definitivamente assumir o comando da seleção de Portugal nesta partida: já completou 25 anos e conta com toda a confiança do treinador. Roberto MartinezSegundo o camisa 10 rossonero não pode haver mais altos e baixos em sua seleção Rosa. O treinador disse:Rafael é o jogador mais importante. Adoro a sua personalidade, que desempenha um papel importante nas suas habilidades, que incluem a sua capacidade de marcar golos. Mostrou grande maturidade nas partidas que disputou pela Seleção.“.

Avançar eu canceloSeu amigo e companheiro de equipe falou dele: “No ano passado ele se destacou na Série A e este ano também fez uma ótima temporada. Já nos conhecemos há algum tempo, nos damos bem e é fácil brincar com alguém com as qualidades dele“.