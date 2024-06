Autorização de residência por motivos judiciais

Permissão de residência Por razões justiça no esposa Satnam Singh, um trabalhador agrícola de 31 anos Morreu há três dias Depois de lesões Ele trabalhou A campo Na província Latim. Foi a sede da polícia do Município de Pontine que trouxe Soni, uma mulher de 24 anos, e lhe propôs esta oportunidade com a mediação da CGIL. O processo de obtenção da permissão especial da Sony demorou cerca de uma hora. Também amigo e sindicalista da CGIL Hardeep Kaur, Soni não quis conversar e foi protegida pelo sindicalista que imediatamente a ajudou a lidar com os momentos do horrível caso. Terminadas as formalidades burocráticas, as três mulheres saíram com a polícia pelos fundos do escritório.