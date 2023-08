Gritos e ameaças. “Ele tem muitas armas”

Cordovato (Portinone), 30 de agosto de 2023 – Um homem armado E confinado em casa de horas Cordovato (Pordenone) Mais tarde esta manhã ele estava sem camisa e brandindo Duas pistolas e semeia o pânico no país. É um ex Militares 55 anos. Terá publicado alguns ontem Vídeo Ele ameaçou as autoridades em seu perfil social e relatou gestos de automutilação. “Ele está em sua própria existência Muitas armas para uso esportivo”, disse Luca Carocchi, comissário de Portignone.

Um ex-oficial, segundo-tenente agora aposentado, teria respondido assim Não renovação da licença de porte de arma de fogo. “As inspeções oportunas dos nossos escritórios – observou o comissário – permitiram destacar Anormalidades no equilíbrio mental e físico deste assunto”. Agendado para esta manhã convulsões Armas de fogo, em posse do Governador. Como o homem não tinha armas, ele havia sido avisado nos últimos dias para entregá-las Certificado de Aptidão Psicológica.

O prédio agora está cercado por policiais enquanto os negociadores tentam chegar ao homem. “Até agora nunca respondeu aos nossos pedidos – explica o coronel Roberto Spinola, comandante provincial dos Portenone Carabinieri -. Tentaram comunicar durante várias horas sem sucesso. vivos, portanto, continuamos a solicitar uma resposta para procurar uma solução de compromisso.”

O Carabineiros Toda a área foi bloqueada com a ajuda da polícia local. Também estiveram no local bombeiros, uma ambulância e uma defesa civil e esquadrão anti-bombas que cortaram a electricidade e o gás do edifício, que foi evacuado por razões de segurança.

Eles estavam lá por precaução Atividades comerciais também foram evacuadas Localizado perto de edifício de habitação humana. A única exceção dizia respeito a um bar: os clientes eram barrados no interior por precaução para sair, tinham que passar por baixo das janelas de uma casa onde se encontrava uma pessoa considerada perigosa. Não é possível circular pela aldeia.

O homem já caminhava por Cordovato às 6h30 desta manhã – conta o morador -. PARA Baú vaziocom um Uma pistola na mão e outra nas costasA empurrou a pessoa para dentro do limite e gritou no meio da rua. A caminhonete do meu irmão quase parou. Em uma hora, a defesa civil já havia bloqueado as estradas.

Em poucos minutos, o Pânico. “Algumas pessoas gritaram para ter cuidado com isso Idiota armado Até os dentes, disse a garota do bar Empurrado E Ele cuspiuBaker o encontrou voltando silenciosamente para casa e só então vestiu a camisa.”

