Desfruta de Melony, chuveiros frios para Schlein

É hora de uma enquete no La7 Lorenzo Bregliasco YouTrend publica SuperMedia. em conexão com Omnibus, na manhã desta sexta-feira, 28 de abril, as pesquisas mostram a intenção de voto por partido. Novamente ninguém expulsou os irmãos da Itália. A festa Geórgia Meloney está no topo, ganhando +0,1 por cento 28.7. “Todos os partidos – explica Bregliasco – são fundamentalmente estáveis. Apenas o Partido Democrata mudou de direção”. Foi realizada sob a liderança de Demudika Ellie Schlein Eles passam para 20,5 por cento (+0,8) em quinze dias. No entanto, um salto a não perder.

Leia também: Pesquisa Masia, os números dos sonhos de Renzi E Meloni…

“O Partido Democrata está crescendo mesmo em relação às eleições – explica o pesquisador -, mas também está crescendo a distância que separa o Democrata de seus irmãos na Itália. Princípios 7 pontos, agora 8”. Pequeno salto em vez de movimento de 5 estrelas. Grillini José Conte Depois de semanas de repressão, eles levantam a cabeça. Aqui Pentastellati representa +0,1 por cento com um total de 15,9. A centro-direita, com exceção da FdI, está em declínio. Um pouco, muito pouco. Lega e Forza Italia perdem 0,1. A festa Mateus Salvini diminui para 8,9 Silvio Berlusconi Em 7.2.

Leia também: Meloney critica os democratas americanos: “Mas qual fascista. O problema? Imigração”

Uma mensagem rápida para pequenos partidos: ação Carlos Calenda Com 4,1, a Esquerda Verde/Italiana está em 3%. Italia Viva, + Europa e Italexit marcaram 2,4, 2,1 e 2 por cento, respectivamente. Com um programa de partido único conhecido como Terceiro Pólo, forças políticas sutis de Calenda e Mateus Renzi Eles voltam para a corrida sozinhos.