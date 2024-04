Cristiano Ronaldo fora da Supercopa Árabe: Eis o porquê

86 minutos Al-Hilal–Al-Nasser: O placar está 2 a 0 para o time da casa, a um passo da final Supercopa Árabe. A partida, apesar do resultado, não foi congelada. Jogadores do Al-Nassr pressionam para encontrar um Um destino inesperado Vai reabrir a competição: é o que a equipe está tentando fazer Campeão português Quando ele pega a bola em uma cobrança lateral, ele está ansioso para colocá-la de volta em jogo. O Guardião DesafiadorPorém, isso obviamente o atrapalha, impedindo-o de jogar. A partir daí, segue-se a loucura: é isso por que Cristiano Ronaldo foi expulso.

Cristiano Ronaldo é louco: foi por isso que foi expulso

Ninguém gosta de perder, principalmente Cristiano Ronaldo. Um campeão madeirense conseguiu Atitude vencedora Seu formidável burro de carga, ele sempre provou isso. Mas se isso aconteceu no passado O som dos gols e das grandes jogadasCom o declínio inevitável de sua carreira A força mental deu lugar ao fanatismo.

O cronômetro marca os minutos finais semifinal Supercopa Árabe. A vontade de bater é alta, mas O tempo é um tirano: Mesmo estando de folga, Ronaldo se prepara para recuperar uma bola perdida na linha lateral. Nesse momento o defensor adversário, Al Bulaihiaparece diante dele como Bloqueie seu caminho. Ele abriu os braços em protesto porque Ronaldo os pegou momentos atrás A bola foi lançadaSempre – legitimamente – tentando colocar a bola de volta em jogo.

Neste momento os portugueses perdem a cabeça. Acertar o peito do oponente levantou o cotovelo. Um gesto descuidado ocorre Resistência de jogadores e torcedores Inimigos, que Sem ódio Eles começam a cantar um refrão dedicado a Messi. Ronaldo se aproximou do árbitro e com raiva: “Não é minha culpa”Parece dizer com gestos.

O diretor da prova parece determinado desde o início Condições do protetorado árabe Ele caiu no chão de dor. No entanto, tem acesso ao pequeno grupo de jogadores de futebol que se formou em torno de Ronaldo Evita que brigas aconteçam. Depois Traga o cartão vermelho.

Desta vez, os portugueses, ainda com a bola na mão, Ele levanta o punho ameaçadoramente em direção ao árbitro. Então, felizmente, ele mudou de ideia.

Uma nova mania de Cristiano Ronaldo: Português Ele não era estranho a essas explosões de raiva.

Um dos jogadores de maior sucesso do planeta também está muito irritado. Isto é demonstrado por uma estatística específica: Portugal O único jogador de futebol que teve Pelo menos um rebaixamento com 5 clubes diferentes. Ronaldo conhece bem estas explosões de raiva, especialmente desde a sua chegada à Arábia.

O herói da história é novamente Al Bulaihi: É claro que não há sangue bom entre os dois. O 2 de dezembro de 2023 Zagueiro árabe e atacante português se enfrentam no campeonato. Al Bulaihi caiu no chão após confronto com o árbitro Apito falso. Ronaldo, a dois metros do adversário, reclama de alguém Suposta simulação. Aí quando o adversário acorda aí vem o português persegue-o por dois metrosAdmirei-o ironicamente.

Se sim, quem sabe Hostilidade mútua Nasceu justamente daquele episódio entre os dois jogadores. Ronaldo, porém, tem certeza Naquele momento ele se conteveDesta vez ele não teve sucesso.