Barry é uma tentativa séria da esquerda de manter um terreno amplo

Nicola Fratoianni viaja para Paris com Nicci Vendola numa tentativa de consertar a ruptura na coligação de centro-esquerda após a cisão de Giuseppe Conte. Apesar de tudo, a esquerda italiana está a tentar. Mesmo no Partido Democrata, de Goffredo Bettini a Andrea Orlando, há quem continue a pressionar por reformas. Para chegar lá, os pedaços da aliança quebrada devem ser reunidos antes do terceiro nome. “Só haverá um terceiro nome se toda a coligação, incluindo o M5S, tiver vontade política para permanecer unida”, afirmam os parlamentares do Transatlântico que acompanham de perto o caso Pari. Em suma, a candidatura de Leccese – já resultado de uma mediação laboral no Partido Democrata – só poderá ter sucesso se a coligação de centro-esquerda for reconstruída. E, apontam as demos, em Bari «Todo o cinema hoje em dia só tem o efeito de reforçar ainda mais Dekaro. Apenas uma das suas listas cívicas arrecadará pelo menos 26%… ».

Leia também: Barry, outro escândalo à esquerda: ex-vereador de Emiliano preso. “Dinheiro para Contratos”

Neste momento, a vontade política de reunificar a coligação ou o terceiro nome resultante não é clara. O Movimento 5 Estrelas reitera o seu apoio a Michael Laforgia. O apoio também foi confirmado pela Psi, +Europa e outros grupos cívicos. Itália Viva reflete. Por outro lado, o Partido Democrata está com Vido Lesis. Filme bastante cristalizado. Mas há quem ainda acredite que “há espaço para restauração”, insiste Orlando, e “tente encontrar uma pessoa que possa reconstruir o que está quebrado”. Depois Bettini: “Há muitos anos que sou um defensor do diálogo e da aliança entre o Partido Democrata e o 5 Estrelas. Isto é uma obrigação, caso contrário os progressistas não vencerão mais”. ; o ataque ao Partido Democrata afeta toda a comunidade. Se os eleitores são profundamente afetados, é difícil juntar as peças.”

Leia mais: Planeje explodir Schlein com a ajuda de PD, Rutelli (e Tarquinio) no caos

Neste caso, Conte chega amanhã à cidade, para uma conferência de imprensa matinal no conselho regional. Está sobre a mesa um protocolo de legitimidade, um “corpus regulatório”, dizem os seus colaboradores. Para indicar que este é um ponto que o líder do M5S quer continuar a bater. Conte reiterou isso hoje em um vídeo no Instagram: “O Movimento 5 Estrelas nasceu legalmente. Nasceu para combater a corrupção, o abuso e o privilégio. Ontem, na televisão, o líder do M5S “pediu um avanço, é impossível colocar a cabeça debaixo do tapete”. E a hipótese da saída de Emiliano do concelho não foi menosprezada: “nada está excluído”, afirma o M5S.