Ferro, ciência e progresso. Monumentos Ostienses e Industriais, Visitas Guiadas em Roma

Visite um dos cenários modernos mais fascinantes da capital categoria: Passeios

Em 05/05/2024

na cidade

Via Antonio Pacinotti, 18 – Roma (RM) (centro)









Em 05/05/2024







Houve um tempo em que Roma transformou antigos restos de mármore em intrincados trabalhos em metal. À sombra da Igreja de São Paulo, o bairro e a Via Ostiense com o mesmo nome ainda preservam zelosamente os testemunhos mais importantes desta fase revolucionária do progresso científico e económico.

A Esprid tem o prazer de o acompanhar entre os postos de gasolina, as modernas e contemporâneas pontes de ferro, as lojas e os mercados públicos, que constituem hoje um dos mais maravilhosos cenários modernos da capital.

Domingo, 5 de maio, 18h30

Para mais informação, por favor, visite o website: https://esperide.it/attivita/ferro-scienza-e-progresso-ostiense-e-larcheologia-industriale/

Para reservas: info@esperide.it ou 3394750696 – 3498926716

Lembre-se de Héspero:

• Consulta: Em frente ao prédio da Cruz Vermelha, na Via Antonio Passinotti 18

• Contribuição: 10€ (sócios), 14€ (hóspedes ocasionais), 6€ de desconto (menores de 18 anos, deficientes e deficientes). Como entrar? www.esperide.it

Informação Em 05/05/2024

Pago no dia



lugar na cidade

Via Antonio Pacinotti, 18 – Roma (RM)

Centro READ Arte e ciência em Roma com uma escolha contemporânea



um mapa