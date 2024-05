Ilha famosa, saia de Tedeschi. Fechamento em uma etapa

É hora de Daniele Radini Tedeschi. Deixe também Celebrity Island, com uma declaração do programa tão breve quanto possível preocupante. Agora é uma tempestade perfeita, para um programa que deveria ser relançado com ajuda Vladimir Luxúria Para a gestão, no entanto Tudo deu errado. Algo já foi feito nessa pressa em construir um elenco para 2024 (inevitavelmente falhando, de uma forma ou de outra) para conseguir um número razoável de náufragos. Tempo por alguns dias, no entanto, e A tampa foi estourada. Francesco Benigno foi quem menos continuou, com emocionante controvérsia e A confusão pode ser evitada. então Muitos partiram (Alguns até desapareceram.) O último, antes de hoje, foi Pietro Fanelli. Mas também Pepe de Nápoles ele escapou. Vejamos abaixo em detalhes O que está acontecendo.









Ilha das Celebridades, Daniele Radini Tedeschi sai

Adeus também a Daniele Radini Tedeschi. No site oficial do programa, a frase do dia é muito triste e bastante clara: “A experiência de Danielle Radini Tedeschi em L’Isola dei Famosi chegou ao fim e por isso, “Ele nunca mais voltará para Playa.”. Deixe Honduras e volte para a Itália. Também para ele, como para muitos (demasiados) náufragos Agora uma edição infeliz Da ilha das pessoas famosas. As razões são ilusórias, como sempre, mas agora que o frasco foi aberto, quase parece que sim. Concorrentes Eles estão vestindo Em fila única para sair pela porta dos fundos.

Benigno se foi, mal e com pouca classe, para ser sincero. Há muitas disputas com a Mediaset, com risco de processos judiciais de ambos os lados. DaniloMisteriosamente, foi Desapareceu do radar Programa (que claramente sabia de tudo, mas habilmente escondeu do público). enquanto Pietro Fanelli causou sensaçãoE recentemente, a decisão de sair sem motivos específicos. A mídia social o atacou, culpando-o por isso explorado Contanto que ele pudesse Veja a oferta. Ele se defende e consegue (um pouco ao acaso), mesmo contra o azarado Fedez (que tem muitos outros assuntos em que pensar no momento).

Em suma, se não fosse por isso O simpático Bastianich e alguns outros, L‘ilha Talvez já tivesse fechado. Mas isso não significa que não esteja prestes a acontecer.









Luxúria está à beira

Vladimir Luxúria Na verdade (imaginamos) ele não vai dormir nem um piscar de olhos. Pior ainda, foi difícil ir. eu já estive láMais difícil de comparar Com seu antecessor, Ilary Blasi. Então, junto com o novo locutor, novos nomes Eles certamente não garantiram uma equipe forte Em caso de dificuldade. É preciso dizer que a funcionalidade existe e não é o primeiro programa hospedado pela Luxuria. Mas o público A decisão já foi emitida Implacável em termos de audiência. esseAl Jazeera 2024Ele está claramente em sério perigo Feche suas portas muito em breve. Seria um fracasso dramático, para dizer o mínimo, com consequências para a Mediaset que dificilmente podemos imaginar neste momento. Pensar positivamente ainda é possível (como sempre). mas agora As reservas são poucas. Quem sabe, Pier Silvio pode querer quebrar o banco. Atenciosamente. Focar em outros horizontes e novos projetos seguros.