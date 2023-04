“Depois do acidente, um desejo insaciável.”

Nossa Senhora de Turim e suas doces lembranças com a gaivota toscana: nas páginas de uma revista masculina e feminina, a história da primeira noite de amor entre Gemma e Giorgio Manetti.

nas páginas da revista homem e mulherE Gemma Galjani narrado A primeira noite de amor que passou com Giorgio Manettio ex-cavaleiro toscano por quem perdeu a cabeça.

Homens e mulheres, Gemma Galgani fala sobre a paixão que explodiu com Giorgio Manetti

A senhora de Turim nos diz desejo irreprimível o que os assustou no final do episódio do programa de namoro.

Depois do episódio nos encontramos juntos em seu motel, ambos movidos por um desejo quase incontrolável; mas eu estava tão chateado que, como um adolescente júnior, minha insegurança diante de um homem tão bom era tão grande que eu não tinha certeza se nem o merecíamos, nem podíamos ser dignos dele. Felizmente, paixão e razão seguiram caminhos diferentes, então me abandonei completamente nos braços de Giorgio e nossa intimidade se esvaiu de forma muito natural, em uma noite mágica, inesquecível, mas acima de tudo romântica !”

“Como naqueles anos ainda não era costume dividir o mesmo hotel entre damas e cavaleiros, voltei para casa e, encontrando um pote de gérbera na mesa do café da manhã, tirei uma foto da escolta Bom dia para Giorgio Você não vai acredite, mas ao mesmo tempo recebi dele a mesma foto com flores, um ótimo começo de dia…”

Começo tão avassalador jóia Ele imediatamente começa a fantasiar, mas capta o espírito livre dos pássaros toscanos:

Quando entrei no estúdio para uma nova gravação, pensei em Giorgio como uma fonte de água alimentando uma muda seca como eu já fazia há algum tempo e, francamente, declarei abertamente a todos os presentes e ao público de todo o mundo Itália que me apaixonei completamente por este homem. Giorgio, porém, não perdeu o fôlego. Uma chance de dizer que tinha mais tempo, e que não desistiria de conhecer e se familiarizar com outras senhoras, embora ele senti que os afetos por tal devoção me arruinaram, resignei-me a aceitar a situação na esperança de que meu amor fosse suficiente para suportar qualquer obstáculo diante do qual me encontrasse. Então, Giorgio aumentou novamente a dose e disse que se isso me incomodasse mais, para que eu não me sentisse tão mal, ele dava alguns passos para trás.

Essa declaração adicional colocou minhas costas contra a parede: não só eu podia me sentir péssimo, como também não podia mais demonstrar, para não correr o risco de perdê-lo! No outro lado da balança, porém, estavam os sentimentos incontroláveis ​​que eu sentia , quando passávamos um tempo juntos. , quando ficávamos horas ao telefone, todos os dias e todas as noites. Para me ajudar a entender, durante o episódio, Giorgio também me deu um livro: A Gaivota de Jonathan Livingston, como um símbolo para aqueles que não se contentam com uma vida ordinária, baseada em bens materiais e um certo egoísmo, mas estão sempre O que exploram céus inexplorados, se aperfeiçoam, evoluem constantemente e se propõem sempre novos objetivos a alcançar. tanto, os colunistas se opuseram veementemente a uma posição que parecia insustentável, mas, como sempre, só ouvi meu coração!”

Recentemente, Jorge ManettiEle admitiu que estava feliz por estar de volta homem e mulher E isso é se jóia Convide-o para sair, ele aceitaria de bom grado.

