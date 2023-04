Vários esportes – os Azzurri estão prontos para conquistar o mundo. Copa do Mundo de Velocidade e Boulder em Seul

O cheiro do recorde mundial de velocidade, com Zurloni e Fossali endossado pela Chrono é fantástico. Em 28 de abril, mais 4 corredores competiram com eles pela Itália. Nas rochas da Coreia do Sul, 6 escaladores italianos de sábado ainda estão participando da segunda rodada de qualificação para a Copa do Mundo de Boulding. Domingo 30 finalistas.

A segunda fase da Taça dos Campeões Europeus realiza-se em Kaunas no fim-de-semana na mesma disciplina: 19 Azzurrani foram convocados para as camadas jovens. Pódios também são esperados na Lituânia.

A Copa do Mundo IFSC 2023 está se aproximando dos Jogos Olímpicos enchente , que será premiado internacionalmente se ele terminar em segundo lugar na Copa do Mundo em Bouldering e primeiro na Copa do Mundo em Velocidade, ele é o top 6 da elite dedicada. Velocidade.

em maior Velocidade Eles defenderão nossas cores: Giulia Randi e Ludovico Fossali (Centro Esportivo do Exército), Beatrice Anna Colli, Matteo Zurloni e Gianluca Zoda (Fiam Oro Moina), Alessandro Poulos (Vertical Rifle).

Nossos atletas começam em grande forma, com Ludovico Fossali e Matteo Zurloni Desde com o som das gravações (sábado passado na Copa da Itália em Faenza) cada vez mais perto da marca dos 5Beatrice Cooley Que a cada corrida se aprimora e a prioridade italiana.

O entusiasmo cresce junto com as expectativas de todos os nossos corredores, lembrando também que os resultados da Copa do Mundo de 2023 serão cruciais para conseguir um convite para as eliminatórias olímpicas de Paris 2024, onde a velocidade será uma disciplina olímpica, Apresentou Pranchetas especiais combinam Boulder + Lead.

Será possível seguir nossos corredores na sexta-feira, 28 de abril, nas mangas (5h15 na Itália) no Discovery Plus, esperando poder fazê-lo também nas finais transmitido ao vivo pelo Eurosport às 13h00, horário italiano.

Na segunda etapa do Copa do Mundo de Boulder sempre dentroCampo Esportivo de Escalada de Jeongnang Na capital sul-coreana, no sábado, 29 de abril, os seis detentores do escalão azul vão entrar em prova Michael Picoulouise, Philippe Schenk, Camila Morrone, Laura Rojora (todas atletas da equipa Fiam Oro Moina), Giorgia Tessio e Ludovico Fossali (da equipa O Centro Esportivo do Exército ligou) Para apontar para um tiro de maior qualidade em comparação com a primeira parada em Hachioji. Destaque para Camila Morrone em especial, aprovada para as finais no Japão, mas com grande apoio a todos os nossos especialistas em blocos.

Pela manhã (09h00, horário local) acontecerá a Qualificatória Feminina de Boulder e no início da tarde (3h30 AFC) a Qualificatória Masculina de Boulder.

As semifinais masculinas e femininas serão disputadas no domingo, 30 de abril (4h00, horário da Itália), enquantoOs testemunhos finais serão transmitidos no Eurosport às 11h00 (hora da Itália) para a categoria masculina e às 12h30 (hora da Itália) para a categoria feminina.

O Staff Nacional, formado pelo DT Vincenzo De Luca e pelos Técnicos Especialistas Gabriele Moroni e Aldo Reggi, apoiará e orientará nossos talentos em massa e operação.

Mas os atletas da seleção sénior não serão os únicos a participar a nível internacional: a seleção juvenil também viverá um fim-de-semana de competição de alto nível.

Eu sou Na verdade, 19 Azzurrini foram chamadosConsolidar-se na segunda fase da European Bouldering Cup, em Kaunas, na Lituânia, depois da estreia de ouro, que nos foi dada pelo piemontês Mateo Rosa de Portugal. Grande interesse pela atuação, com especial destaque também para Luca Boldrini, Irina Daziano e Leonie Hofer, autores de boas colocações na primeira fase de Soure. O sábado também será o horário de qualificação, enquanto a final será no domingo, 30 de abril, às 8h45 para a categoria Sub-16, 11h30 para a categoria Sub-18 e, finalmente, às 14h15 para a categoria Sub-20. Os técnicos serão Corrado Riva e Jean-Pierre. Poffo, Riccardo Tabarin e Danilo Marchionne.

Em suma, mais um fim-de-semana de muita emoção e com uma lufada de ar fresco para os adeptos da escalada, sempre a apontar ao topo, em clara busca do golo olímpico.