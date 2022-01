Todos os eventos de 6 de janeiro

No último feriado de Natal, Epiphany retorna para trazer mais um dia mágico para adultos e crianças. As últimas disposições da portaria de feriados, medidas relacionadas à prevenção e segurança da Covid-19, também neste ano limitam as tradicionais consultas de 6 de janeiro na cidade. Em qualquer caso, museus, espaços abertos e teatros ainda são acessíveis e acessíveis com máscaras e Super Green Passes, com entrada limitada. Assim também estão confirmados concertos e espetáculos de teatro, que podem ser assistidos na noite do dia 6 de janeiro, bem como várias aldeias natalícias onde pode passar com segurança mais algumas horas no clima natalício.

Entre as oficinas criativas para crianças, as visitas guiadas com reservas no metrô de Roma, os teatros de fantoches e as apresentações nos teatros da cidade, é possível criar um espaço de recreação e realismo por ocasião da Epifania.

Epifania em Roma: acontecimentos de 6 de janeiro

No Auditorium Parco della Musica há dois eventos agendados para 6 de janeiro: a Opera dei Pupi de Mimmo Cuticchio, e se preferir imitar canções folclóricas, pode desfrutar do concerto da orquestra folclórica italiana. Localizada no porão da Piazza Navona, La Befana serve como um guia especial para os visitantes. Uma tarde criativa se passa no Museu Zoológico, com uma oficina de quatro etapas na meia. Uma epifania que, apesar das restrições necessárias, traz de presente a tradição e a diversão.

Aqui estão os eventos programados na capital para o dia 6 de janeiro:

Visita guiada à cave da Piazza Navona

Sweet Befana será o guia excepcional no porão da Piazza Navona. Visita guiada para crianças dos 4 aos 10 anos, em número limitado (máximo 25 pessoas incluindo crianças e adultos) à zona arqueológica do Estádio de Domiciano, situada na cave da Piazza Navona. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Oficinas Criativas no Museu Zoológico

No Museu Cívico de Zoologia, a partir das 17 horas, está prevista uma oficina para crianças a partir dos 5 anos. Percorra as salas de exposição em busca de pistas, objetos e ideias originais para decorar e decorar a extravagante meia Befana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A Befana no Castelo de Bracciano

Dois encontros com Befana no Castelo Odescalchi em Bracciano, aos 11 e 15. Jovens e adultos poderão vivenciar e ouvir uma lenda mágica contada por Befana com a ajuda de personagens e bonecos, uma viagem a um mundo paralelo. Sentimentos, sons, músicas e palavras. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fantoches no corredor

Para a Epifania de Roma, a ópera dei Pupi de Mimmo Cuticchio está de volta com um novo espetáculo retirado do primeiro hino da Divina Comédia. Graças ao intrincado trabalho de pós-produção, as bonecas parecem se mover de forma independente, sem interferência externa. Comece aos 18. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Músicas tradicionais na festa

Um concerto de música folclórica tradicional de Natal será realizado no Auditorium Parco della Musica no dia 6 de janeiro. Por sua apresentação Ambrogio Sparagna e orquestra popular italiana. Entre os heróis encontram-se alguns dos solistas com o seu maravilhoso repertório de canções pastorais e de aventura, bem como alguns dos “músicos de rua” que criaram aquele ambiente acústico essencial durante o período de férias. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Shows de cenas de nascimento

Caminhando pelas ruas do centro histórico, você pode desfrutar da exposição internacional de presépios artísticos sob Colunas de Bernini na Praça de São Pedro. oposto SetipaniNo Tempio di Roma Visitor Center, visite a exposição de presépios das tradições de Nápoles em um cenário fantástico de luzes e cores adequado para jovens e idosos. para Não pode ver Até o dia 9 de janeiro, continua a 18ª exposição de presépios artísticos, que pode ser visitada no Museu Cívico da cidade e também no centro histórico.

Mercados e Legislação Histórica

No centro histórico da cidade Greccio. Village Poderá visitar a feira de artesanato e artigos do presépio tradicional da aldeia. Também na aldeia, a 705 metros acima do nível do mar, o primeiro presépio do mundo é reativado no dia 6 de janeiro a partir das 17h30. Há outro mercado fora da cidade que termina no dia 6 de janeiro Aldeia Introdoku O centro histórico foi transformado ao longo do período de Natal em um mercado de Natal.

Show de palco

No Teatro Tor Bella Monaca, Enzo De Caro marca o encerramento das festas de Natal e Epifania, com A oferta “Não é verdade, mas acredito”. Uma comédia de Peppino De Filippo ambientada em Nápoles dos anos 1930 que povoa uma série de personagens com nomes improváveis ​​que são versões um tanto modernas das máscaras da commedia dell’arte. para mim O Teatro Trastevere organizou “La Panda della Marana” Para a empresa parcialmente desnatada. Uma verdadeira comédia nostálgica que nos remete ao passado, com um olhar satírico para aqueles anos em que surgiram nos subúrbios romanos os personagens mais díspares. No Teatro Sistina a data continua com o musical Mostrar “MammaMia!”. Paolo Contessini, Luca Ward, Sergio Muniz e Sabrina Marciano serão as comédias musicais mais conhecidas dos anos 2000.

Cenas de natal ao vivo

em uma vila Civita di Bagnoregio Último encontro com presepevivente, onde o centro histórico será o cenário sugestivo para uma viagem à Velha Belém nos dias de Natal. bem como para Arkia No dia 6 de janeiro acontecerá o presépio ao vivo, hospedado nos espaços do Oratório Dom Bosco. Volte ao passado entre os personagens e artes antigas para chegar à cabana do berço.

Exposições

Na área de Pratypus uma exposição para todas as idades, desde Museu do Balão. Um projeto de instalação entre gigantescas obras específicas do local, instalações com alta taxa de reação, lojas e áreas de alimentação. Eles são exibidos na Galeria de Arte Urbana Exclusiva O trabalho do artista de rua romeno Harry GribbEm seu primeiro show solo, In Your Face. No Palazzo Braschi, eles Os trabalhos de Gustav Klimt foram exibidos em “Klimt. Secession and Italy”.. Aconteceu uma exposição que marca o retorno de algumas de suas obras-primas à Itália de museus e coleções particulares.

Epifania no cinema

Nos cinemas desde o início de janeiro chega o novo filme de Beau e Amedeo “Billy Chow”, a história de dois homens que foram amigos de infância cujos caminhos se dividiram depois do colégio: um vai para Milão em busca de sua fortuna e mais permanece nela. Sul do país em que nasceu. [IL TRAILER E LA TRAMA DEL FILM]

Vilas natalinas

Magia de natal al Mundo Cinecitta. Parque Ainda funciona, também para celebrar a Befana. Relaxe e divirta-se com mais de 40 atrações, uma pista de patinação no gelo, uma pista iluminada e muitos shows ao vivo. Em comprimento também, você pode respirar o ar evocativo do Natal até a Epifania, em Castelo maravilhoso para o papai noel. Além da casa-museu dedicada ao Papai Noel, você pode passar algumas horas no castelo habitado por personagens gordos e fadas. No Auditorium Parco della Musica, as sugestões natalinas vêm das mais belas cidades do mundo. para mim natal global Você pode viajar com imaginação e segurança.