“Hamilton e eu temos que apoiar um ao outro”

Roma – 2022 dentro Fórmula 1 Escrito por George Russell seria crucial para sua carreira no circo. O motorista de King, Lynn, foi convocado para um salto de qualidade, agora que foi contratado pela Mercedes. Ele será o companheiro de equipe de Lewis Hamilton Sete vezes campeã mundial e para decepção de Yas Marina, O que o levou ao silêncio absoluto em seus canais sociais . contato Entrevista com o podcast F1 NationEle disse de seu compatriota:Estamos em dois momentos distintos da nossa carreira. É o maior de todos e acho que devemos nos ajudar porque a evolução das máquinas em 2022 será constante“

“Williams me fez melhor”

contato Ele sabe que terá um papel fundamental na próxima temporada e a Mercedes espera que ele contribua para o sucesso de Brackley, Como Bottas fez por cinco anos. “como pilotos – disse o inglês – Temos que trabalhar com a equipe para avançar como um todo. Esta será a chaveJá campeão mundial da Fórmula 2 em 2018, a turma de 1998 falou então da Williams, sua ex-equipe, que encontrou nos campeonatos juvenis:Sempre serei grato pela oportunidade que eles me deram. Eles me ajudaram a melhorar em todos os aspectos e a desenvolver minha tecnologia‘. Grove Stable cedeu seu assento a Alexander. AlbonEle voltou à Fórmula 1 depois de competir no Campeonato Alemão DTM em 2021.