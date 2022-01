Sidney Poitier, o primeiro afro-americano a ganhar o Oscar de Melhor Ator, morreu – Corriere.it

A partir de Maurizio Borro

Ele tinha 94 anos e era estrela de “Guess Who’s Coming to Dinner?” E a “Noite Quente” do Inspetor Tebes

Hoje podemos prestar homenagem às novas estrelas poder negro Hollywood como Morgan Freeman, Will Smith, Denzel Washington, Eddie Murphy e Samuel Jackson, devemos a habilidade e tenacidade de um ator como Sidney Poitier (e antes mesmo de Harry Belafonte) que morreu ontem aos 94, deixando seis filhos de dois. esposas diferentes. Mas, acima de tudo, partir, em uma época em que não era fácil para os afro-americanos conseguir indicações ao Oscar, uma carreira repleta de sucessos morais, como a Medalha Presidencial da Liberdade que Obama lhe concedeu em 2009. E dois Oscars, incluindo o primeiro um ganho por um ator negro lírios do campo Escrito por Ralph Nelson, um melodrama em que uma operária de Sydney ajuda freiras a construir uma capela, depois a profissão em 2002. Uma longa carreira na qual ele também recebeu 10 Globos de Ouro e prêmios em festivais internacionais (2 Ursos de Prata em Berlim), bem como a cumplicidade percebida de um público liberal na década de 1960, que o tornou um campeão de Adivinha quem vem para o Jantar? por Kramer e Noite quente do Inspetor Tibbs Com Rod Steiger, de Norman Joyson, nem tudo é coincidência em 67, um precursor de uma era agitada.

Nasceu em 20 de fevereiro de 1927 em Miami, FlóridaPoitiers, mas um nativo das Bahamas, cresceu na ilha de Kitt, aos treze anos deixou a escola para trabalhar e ajudar uma família necessitada. Aos dezesseis anos, mudou-se para Nova York com três dólares no bolso, trabalhou como lavador de pratos no Harlem, dorme em um ponto de ônibus e tenta, sem sucesso, fazer um teste no American Negro Theatre. Estudou atuação, até os 49 anos, mentindo e levantando a verdadeira idade, estreou O homem branco vai viver por Mankiewicz, seguido por dois títulos quentes como parede de lama No ano 58 por Stanley Kramer E a semente da violência Escrito por Richard Brooks (que também o dirigirá no algo que vale a pena), onde Glenn Ford dava aulas de bullying sobre o advento do rock, bem como o musical de Gershwin Porgy and Bass Dirigido por Otto Preminger. Praticamente a geração de cineastas envolvidos na causa anti-racista daqueles anos são herdeiros de McCarthy, mas poderosos das reformas de Kennedy, incluindo Martin Rhett. (Paris Blues) e A vida passa pelo fio Por Sidney Pollack compartilhando um telefonema salvador com Anne Bancroft. Ao longo de sua história, contribuiu para quebrar as barreiras do racismo: com uma ampla gama de metáforas em parede de lama como um prisioneiro fugitivo acorrentado a um Tony Curtis branco em face do preconceito nos pântanos da Louisiana. READ Uma festa de salmos em Olbia. Solinas: “Falsas alegações sobre a Fides, nenhuma licença da região” | Notícia

Mas o capítulo principal desta luta Para os direitos civis, foi o papel do Doutor John Prentice, amigo de uma garota branca da família liberal de Spencer Tracy e Oscar Katharine Hepburn na comédia progressiva. Adivinha quem vem para o Jantar?, retrato de uma jovem burguesia negra (isto é modernidade, conquista social) que deixa um centavo para que os futuros sogros façam um telefonema. Poitier é agora uma estrela conhecida e outro filme cult em 1967 Noite quente do Inspetor Tibbs Escrito por Norman Joyson (com duas sequências), é uma série quase policial em que Poitier é o inspetor Virgil Tibbs ao lado de Rod Steiger, que ganhou um dos cinco Oscars. Na década de 1970, ele perdeu um pouco seu herói de causa justa e se lançou sem muito sucesso na direção, dirigindo também uma trilogia com seu amigo Bill Cosby. Ele reaparece nas telas 10 anos depois, em 1988, em No caminho do assassino De Spottiswoode e depois para a gangue criminosa senhores da fraude Por Robinson, com Redford, onde os papéis do bem e do mal são confundidos, enquanto a última tendência é Pai fantasma de 91