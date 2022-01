“Inconsistência sempre leva à controvérsia”

Roma – Ano novo, velhas brigas. Tutu 2022 Lobo Tudo começou com o pensamento de que sempre se voltava para o Grande Prêmio de Abu Dhabi e Lewis Hamilton não conseguia vencer Fórmula 1. O chefe da equipe da Mercedes voltou a comentar as escolhas feitas pelo redator do curso, Michael Massey, que decidiu dividir os carros entre o inglês e Max. Verstappen, Em seguida, o campeão mundial até o último suspiro. “avaliar – disse o austríaco Marcador – Não corresponde aos arranjos feitos e a tudo o que aconteceu. Não se trata apenas de julgamento, é todo o sistema de tomada de decisão que precisa mudar“